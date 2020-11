A Fazenda 12: reinado de Jojo inicia com ‘meme do caixão’; veja reações

Na noite desta quarta-feira (18), Jojo Todynho venceu a Prova do Fazendeiro da semana e conseguiu escapar da décima berlinda de A Fazenda 12. Ao retornar à sede como a nova fazendeira, as reações foram diversas, teve até participante recriando o famoso ‘meme do caixão’. Confira:

Como os participantes reagiram à vitória de Jojo?

Jojo Todynho derrotou Stéfani Bays e Mateus Carrieri em uma disputa de sorte e levou o chapéu de fazendeira. Ao retornar à sede de A Fazenda 12, a cantora recebeu os abraços de Tays Reis, Lipe Ribeiro, Jakelyne Oliveira, Raissa Barbosa e Mariano. “Lidi e Biel não fizeram questão de levantar”, comentou o apresentador Marcos Mion. MC Mirella não recepcionou Jojo na porta, foi até Stéfani e abraçou a peoa para consolá-la pela derrota.

UAU! Stéfani acerta a placa com a cor de Jojo e a cantora se torna a mais nova Fazendeira! #ProvaDoFazendeiro🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/cOTzH7KlRG — A Fazenda (@afazendarecord) November 19, 2020

Veja a expressão dos peões ao saberem da vitória de Jojo na #ProvaDoFazendeiro🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/fRJXSnZGDm — A Fazenda (@afazendarecord) November 19, 2020

Peões de A Fazenda 12 recriam ‘meme do caixão’

Pouco depois, os participantes levantaram Biel e Lidi Lisboa, atuais desafetos de Jojo em A Fazenda 12, e recriaram o famoso ‘meme do caixão’. Biel tem sido inimigo de Jojo desde o começo do reality, Lidi no entanto, era amiga da peoa até recentemente.

Esta não foi a primeira ocasião em que os participantes brincaram com o assunto. Quando Biel se tornou fazendeiro, os peões de A Fazenda 12 também recriaram o meme ao levantarem Stéfani, que estava brigada com o funkeiro.

Como surgiu o ‘meme do caixão’?

No começo da pandemia do covid-19, um vídeo em que homens começam a dançar segurando um caixão no meio de um funeral viralizou na internet. Segundo a rede britânica BBC, as imagens retratam um cortejo fúnebre que aconteceu em Gana.

O meme recriado em A Fazenda 12 tem como fundo a música eletrônica “Astronomia 2K19”, de Stephan F., em uma versão remix.

