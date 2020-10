A produção de A Fazenda 12 constatou que Biel infringiu as regras do programa ao passar informações sobre o poder da chama vermelha para Victória durante a formação da 7ª roça na noite de terça-feira (27). O apresentador Marcos Mion entrou ao vivo nesta tarde para comunicar aos peões sobre a anulação do poder e as mudanças.

O que muda em A Fazenda 12?

Durante a votação para formar a 7ª roça em A Fazenda 12 os fãs do reality se movimentaram no Twitter pedindo a anulação do poder da chama vermelha, dado a Victória por Biel, após um vídeo mostrar o funkeiro passando informações para a modelo, o que seria proibido pelo regulamento do programa.

Ainda durante o ao vivo, Marcos Mion citou os pedidos do público informando que não havia sido constatada a fraude e que o poder seria mantido.

Entretanto, na tarde desta quarta-feira (28), o apresentador voltou a falar com os participantes de A Fazenda 12 ao vivo para comunicar a decisão de anular o poder após uma averiguação mais profunda da produção.

BOMBA! Mion entra ao vivo com a sede e dá notícia que mudará a formação de Roça da noite dessa terça (27) 🤠🔥 👀 Acompanhe #AFazenda12 ao vivo ➡️https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/wOm61F4Eci — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 28, 2020

O poder da chama vermelha permitia que Victória trocasse o 4º roceiro, indicado pelo resta um, por qualquer outro peão que não fosse o fazendeiro da semana. A modelo escolheu trocar Tays por Raissa.

Com a decisão, Tays voltou à roça e Raissa foi salva.

Tays optou por manter o veto dado por Raissa à Victória, que não poderá participar da prova do fazendeiro nesta noite. Ela se desculpou com a peoa antes do veto.

O apresentador citou um vídeo que não foi ao ar durante o ao vivo de A Fazenda 12 na RecordTV nem na plataforma PlayPlus e que será mostrado durante o programa desta quarta, quando mais detalhes serão informados ao público.

“Recado dado, decisões tomadas. Que fique a lição para todos nós”, concluiu.