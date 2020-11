A Fazenda 12: revolta e tristeza; veja reações após eliminação de Juliano

Após a eliminação de Juliano, o oitavo peão a deixar A Fazenda 12, o clima ficou pesado na sede. Fiel escudeiro do jornalista esportivo, Biel ficou triste com a despedida e se revoltou com a perda de mais um aliado. Lucas Maciel revelou que quer ver fogo no feno na próxima votação. Vem conferir o que aconteceu:

Biel entristece com saída de Juliano de A Fazenda 12 e discute

No quarto da sede de A Fazenda 12, Biel, que estava triste com a saída de Juliano, acabou deixando um climão no ambiente. O peão fez um comentário sobre sua permanência no jogo e Tays o advertiu: “ai Gabriel, que horror”. “Nossa que ânimo”, ironizou Stéfani.

“Já parou para pensar que não saiu nenhuma pessoa que eu queria que saísse? Só saíram pessoas que eu me dava bem”, lamentou o fazendeiro da semana de A Fazenda 12. “Você não para para pensar nisso né?”, completou. “Já parei, mas você quer que eu faça o que?”, rebateu a baiana.

O peão respondeu em tom de reclamação: “você quer que eu fique dando mortal de costas?”. “Eu estou mandando você dar mortal?”, respondeu a peoa de A Fazenda 12.

TORTA DE CLIMÃO! Depois da #EliminaçãoAFazenda, Biel e Tays trocam faíscas no quarto e peões se sentem incomodados. Olha só! 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/A3ZBtIb5zJ — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 6, 2020

Tays fica aliviada com resultado de roça

Tays foi salva pelo público e permanece em A Fazenda 12. A oitava berlinda da edição foi a terceira vez em que a cantora pisou na roça. Após a noite de eliminação, já na madrugada de hoje, sexta-feira (6), a peoa entrou no quarto e abraçou Biel. “Ai Biel, não estou acreditando que eu voltei”, comentou. “A única certeza que eu tinha era essa”, disse o funkeiro.

Jojo revela que vai votar em Lucas na próxima formação de roça de A Fazenda 12

Jojo chamou Lucas para conversar sobre voto. “Não tem mais pra onde correr, você não tomou um voto até agora”, disse a cantora. “Pode votar”, afirmou o peão de A Fazenda 12. “Você não vai me matar, ficar chateado comigo?”, quis saber a dona do hit “Que tiro foi esse?”. “Não, só vou retribuir”, respondeu o apresentador.

“Você vai retribuir com que resposta?”, perguntou Jojo. “Ué: ‘votou em mim'”, avaliou Stéfani. “É, mas vou ser mais criativo que isso. Meus discursos são bons, é bom que você me avisa que eu vou ter uma semana para elaborar”, disse Lucas. “Tá bom, vou tirar do meu TCC”, respondeu a peoa de A Fazenda 12.

Lucas quer ver ‘amigos se matando’ em votação

Lucas conversou com Lipe e Biel no quarto. O peão lamentou não poder participar da Prova de Fogo desta semana por ter vencido a disputa na semana passada. Lipe disse que tentaria vencer a prova: “confia no pai”. “Se perder, me manda para a baia, quero ver esse povo tudo se matando, votando um no outro. Vai ser lindo, amigo votando em amigo”, disse o ex-Pânico. “Está vendo porque pedi para ir para a baia? Sempre votam em mim”, observou o fazendeiro da semana de A Fazenda 12.

