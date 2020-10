A Fazenda 12: roça da semana tem choro, comemoração e recorde; veja

Luiza Ambiel se despediu de A Fazenda 12 e a chance de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. A atriz teve apenas 11, 01% dos votos para ficar e acabou perdendo a disputa para Mateus Carrieri (70,37%) e MC Mirella (18,62%).

Berlinda teve recorde de votos

A sexta roça de A Fazenda 12 bateu recorde de votos: mais de 799 milhões. O maior número que uma edição do reality show rural viu até agora.

Público do DCI acertou resultado

O público que votou na enquete do Jornal DCI acertou o resultado da sexta berlinda de A Fazenda 12. A ordem dos peões ficou assim: Mateus mais votado, Mirella segunda mais votada e Luiza em terceiro lugar. No resultado parcial que o DCI divulgou na manhã de quinta-feira (22), o público que votou na enquete apontava Mateus como o mais votado, com mais de 59%, e Luiza (20%) como a eliminada da semana.

As enquetes de A Fazenda 12 do Jornal DCI não têm valor de amostragem científica e não interferem no andamento do reality show da Record TV.

Comemoração dos peões de A Fazenda 12 virou meme

O retorno de Mateus á sede de A Fazenda 12 foi muito comemorada pelos colegas de confinamento. A sala virou um caos, com gritaria, correria, danças, abraços, etc. O momento divertiu o público que assiste o reality show e virou assunto nas redes sociais.

Luiza rebateu fama de fofoqueira em A Fazenda 12

Em papo com Marcos Mion, antes do resultado da roça, Luiza respondeu o questionamento do apresentador sobre sua fama de ‘fofoqueira’ em A Fazenda 12. “Escuto certas coisas de pessoas que eu gosto, que defendo, que eu vou brigar, eu não consigo esperar. Se falarem de novo, vou falar. Falei mesmo e vou falar de novo ”, comentou a agora ex-peoa.

Victória e Mirella ficaram enfurecidas com comemoração de Raissa

Após o retorno de Mateus à sede e a comemoração dos peões, MC Mirella, Victória Villam, Biel e Juliano Ceglia foram conversar no quarto da sede. As peoas estavam enfurecidas com a forma que Raissa celebrou o resultado da sexta berlinda de A Fazenda 12.

“Por isso que fica reclamando que não tem as coisas, porque ela é assim, ingrata, nojenta, estou com ranço dela”, disse Mirella. “Uma coisa é você comemorar a volta de uma pessoa que você gosta, outra coisa é esculachar quem saiu”, avaliou Juliano. “Ingratidão dessa retardada, dessa menina idiota. Ingratidão, a Luiza esteve com ela o tempo todo. Que menina nojenta cara. Que falta de respeito. A Lu esteve com ela desde o começo”, disparou Victória. “Essa menina é um monstro”, afirmou a MC. “Ela é do mal”, opinou o fazendeiro da semana de A Fazenda 12.

