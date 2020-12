A Fazenda 12: roça surpresa e volta de ex-peões devem agitar a reta final

Após a eliminação do sertanejo Mariano, o apresentador Marcos Mion anunciou uma nova formação de roça, que será realizada na noite desta sexta-feira (11), ao vivo pela Record TV. Lipe Ribeiro, Jojo Todynho, Stéfani Bays, Biel, Tays Reis, Lidi Lisboa e Mateus Carrieri agora são o top 7 para a final de A Fazenda 12. Um deles irá levar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas, até lá, muita coisa pode acontecer.

Roça e eliminação em A Fazenda 12

O programa de quinta (10) foi de fortes emoções para os participantes do confinamento rural. O cantor sertanejo Mariano recebeu apenas 24,91 % dos votos do público de casa para permanecer na disputa pelo prêmio milionário. Ele, que foi para a roça ao ser indicado por Lidi Lisboa, disputou a berlinda com os peões, Jojo Todynho e Lipe Ribeiro. Mas, ao final do programa, foi revelado como 13º eliminado do jogo.

O apresentador nem deixou Lipe Ribeiro (28,31%) e Jojo Todynho (46,78%) comemorar a volta, e já foi logo anunciando uma formação de roça surpresa e eliminação em A Fazenda 12. Primeiro, Marcos Mion parabenizou os peões do ‘top 7’, por terem ‘sobrevivido’ e chegado até onde chegaram no jogo. Logo depois, ele disse: “Daqui a exatamente uma semana, alguém vai tá 1 milhão e meio de reais mais rico. 7 dias, 7 peões, será que vai ter uma surpresa por dia esperando vocês? Talvez”.

Depois dessa mensagem cheia de mistério no ar, o apresentador se despediu dos participantes e retornou em contato ao público, ao vivo pela Record TV. Lá, ele avisou que nesta sexta-feira (11) haverá uma formação de roça surpresa com três pessoas e eliminação no sábado. “De hoje até a final, todo dia vai ter uma emoção diferente aqui. Inclusive, com a participação dos peões que já foram eliminados, e que vão voltar agora, nesse final de semana pra animais ainda mais essa reta de A Fazenda 12. Vai ser louco”, disse Mion.

Ficamos por aqui, senhoras e senhores. Mas, antes, prestem atenção no recado do Mion sobre as surpresas que a Fazendola ainda tem para fazer 🔥🤠 #EliminaçãoAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/lmpBpB6i95 — A Fazenda (@afazendarecord) December 11, 2020

Sobre a grande final

Além da chamada “lavadeira”, dinâmica que terá a presença de todos os 20 participantes e que pode causar ainda mais conflitos entre eles, A Fazenda 12 também contará com uma edição especial do quadro ‘Vale a Pena Ver Direito’, com o Marcos Mion. Até o último dia de programa, o reality terá 4 roças até o público descobrir o novo milionário da vez.

Outra novidade da final, é que nesta edição terá uma plateia virtual, uma solução encontrada pela produção, para trazer o público ao cenário da atração do último dia. Para participar da plateia virtual, o interessado precisa ser cliente do Banco Original, patrocinadora master do reality rural. A última festa do reality também promete fortes emoções. Além dos finalistas, terão a presença de todos os eliminados do programa. Ou seja, pode até ter um pouco de fogo no feno para fechar com chave de ouro a edição de número 12.