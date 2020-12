A Fazenda 12: Roça surpresa? Marcos Mion responde

Na segunda-feira (7), o perfil oficial do reality A Fazenda 12 anunciou a contagem regressiva para a grande final do programa rural. Com isso, muitos especularam sobre uma roça surpresa esta noite, que também acontece a última prova de fogo. Mas, para a surpresa de todos, o apresentador Marcos Mion usou sua rede social para acabar de vez com as especulações.

Terá roça surpresa em Fazenda 12?

Através do seu perfil oficial no Twitter, Mion afirmou que o cronograma do programa não sofreu alterações com a contagem regressiva para a grande final. Como já noticiamos antes, as especulações surgiram faltando 10 dias para o fim de A Fazenda 2020. Na sede em Itapecerica da Serra, ainda estão morando 8 participantes, que ao final do jogo, apenas um sairá de lá com o título de vencedor de campeão do prêmio. E claro, levar para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão no dia 17 de dezembro.

Após um tweet do perfil oficial da funkeira Jojo Todynho, questionando sobre a roça surpresa, o apresentador resolveu responder. “Formação de roça hoje?”, questionou o perfil da intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ no Twitter. Mas, para a surpresa, Mion respondeu: “Só se for com outro apresentador, porque me deram folga hoje”. O perfil do cantor Biel também chegou a comentar sobre uma possível formação da roça na segunda.

Só se for com outro apresentador pq me deram folga hoje!😂 https://t.co/PYjiJWyumy — Marcos Mion (@marcosmion) December 7, 2020

Última Prova de Fogo da edição

A noite foi marcada pela última prova de fogo do confinamento rural de A Fazenda 12. Biel foi o grande vencedor da disputa e terá que escolher entre os poderes da chama verde e vermelha. Lembrando que o público do aplicativo TikTok já votou para a chama vermelha, que será: “o dono do poder vai escolher dois peões que não estão na roça e uma nova votação decidirá o quarto roceiro entre eles”. A disputa pelo lampião foi entre Lipe, Biel e Tays Reis e os peões precisavam de muita agilidade e correr contra o tempo.

Na grande final da edição, será formada por quatro participantes que receberão votos do público para vencer o reality. Porém, um deles será eliminado logo no início do programa do ao vivo, deixando os outros três finalistas ainda mais apreensivos para o anúncio do apresentador Marcos Mion. Outra grande novidade para este ano, é que a festa da final, que contará com a presença dos participantes já eliminados do programa, como: Luiza Ambiel, MC Mirella, Cartolouco, Raissa Barbosa, Lucas Selfie, Carol Narizinho, Rodrigão e entre outros.

Para medida de segurança, todos os ex-participantes do reality show A Fazenda 12, farão um pré-confinamento para poder participar da última festa, em Itapecerica da Serra. Tudo pelas medidas de segurança contra a Covid-19. O perfil oficial do programa no Twitter, já anunciou que a festa será na próxima sexta-feira (11). No entanto, a programação segue com a formação da roça na terça-feira (8) e eliminação na quinta (10).