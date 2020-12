A Fazenda 12: saiba como votar para eliminar Mateus, Jojo ou Lidi

A décima quarta roça de A Fazenda 12 está formada no reality da Record TV, e mais uma vez, três peões disputam a preferência do público de casa. Ou seja, a votação já está aberta no portal R7.com e você pode votar para seu participante favorito continuar na disputa para o prêmio final, de R$ 1,5 milhão. Mateus, Jojo ou Lidi? Vote!

Com a 14ª roça formada, o reality rural já chega mais próximo da reta final. Mas, ainda assim pode ter telespectadores que ainda não acessaram o site para deixar o voto para seu participante favorito. E por isso, algumas dúvidas podem surgir no processo, ou seja, iremos fazer um passo a passo de como votar certo, para o seu participante continuar no jogo, e o que você não se simpatiza, ser eliminado na Roça de A Fazenda 12.

Como votar na Roça A Fazenda 12?

Passo 1: Acesse o portal do R7.com (https://www.r7.com/). Logo na página inicial, clique na foto dos três participantes indicados à roça, e será direcionado para a página de votação.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Passo 2: Selecione a pessoa que você quer que continue no jogo. Sendo assim, o menos votado corre mais risco de ser o próximo eliminado.

Vote também: Enquete A Fazenda 12: Mateus, Jojo ou Lidi Lisboa, quem deve sair?

Vote agora no https://t.co/BI6BWxc5pH no peão que você quer que continue em #AFazenda12 🤠 E acompanhe o que rola no reality no @sigaplayplus. Acesse: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/dBMtPTZsFo — A Fazenda (@afazendarecord) December 12, 2020

Quem você quer que fique?

Passo 3: Escolha o seu participante favorito, clicando na foto [que você quer que continue] e em seguida, clique em ‘VOTAR’. Outro diferencial da votação da Record TV, é que não é preciso fazer nenhum tipo de cadastro no site para conseguir votar. Como por exemplo na ‘Gshow’ – onde é preciso fazer um ‘cadastro’ para só assim, iniciar a votação.

Passo 4: Depois de selecionar o seu participante favorito e só clicar na opção ‘votar’, é aguardar a computação do voto. Logo em seguida, a confirmação será mostrada na tela assim: ‘Voto computado com sucesso !’

Passo 5: Caso você queira continuar votando, basta clicar em ‘Votar novamente’ e refazer o mesmo processo. Caso queira votar em outro participante, é só voltar e clicar na foto. A votação da roça de A Fazenda 12, acaba no sábado (12), no programa ao vivo pela Record TV. O público de A Fazenda 12 vota apenas no portal R7.com.

Veja também: A Fazenda 2020: Mariano abre o coração e diz que vai atrás de Jake