A Fazenda 12: saiba o que acontece hoje e como é possível fugir da roça

O Jornal DCI não deixa nenhum detalhe de A Fazenda 12 passar em branco. Segue um guia do que acontece hoje no reality show rural.

Biel, Mariano, Tays Reis e Carol Narizinho estão na roça desta semana de A Fazenda 12. Biel foi vetado e os outros três roceiros participarão da Prova do Fazendeiro, que será exibida ao vivo na noite desta quarta-feira. Saiba mais:

O que acontece hoje em A Fazenda 12?

Toda quarta-feira a Prova do Fazendeiro é realizada em A Fazenda 12. Participa da disputa apenas os peões que estão na roça.

Toda semana, quatro participantes acabam nos banquinhos da berlinda. O quarto roceiro, determinado pela dinâmica do “resta um”, decide quem será vetado da disputa. Assim, apenas três roceiros ganham o direito de competir pelo chapéu de fazendeiro.

A prova é realizada ao vivo durante o programa exibido na Record TV, a partir das 23h00. Marcos Mion, apresentador do reality show desde 2018, explica a prova para o público e os roceiros da semana de A Fazenda 12. O tema da disputa muda a cada semana.

Quando o vencedor é revelado, Mion conversa um pouco com os peões e então os manda de volta para a sede, momento em que o novo fazendeiro da semana pode comemorar com os colegas de confinamento e recebe o chapéu das mãos do atual fazendeiro.

Como alguém escapa da roça?

A única forma de fugir da roça da semana é vencendo a Prova do Fazendeiro. Quem é vetado da disputa vai direto para a berlinda e depende unicamente da votação do público para continuar na luta pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Até agora, Jakelyne Oliveira, Rodrigo Moraes, Carol Narizinho, Juliano Ceglia e Luiza Ambiel foram os fazendeiros de A Fazenda 12. Na noite de hoje, o público do reality show rural saberá quem será o participante a assumir o chapéu durante esta semana.

O que acontece com quem está na roça?

O peão vetado da Prova do Fazendeiro, e os dois que perderam a disputa, competem pela preferência do público. Assim que a prova é realizada, Marcos Mion abre a votação para que os fãs do reality show votem em seus participantes favoritos de A Fazenda 12. O menos votado se despede do programa na noite de quinta-feira.