A vida amorosa de Luiza Ambiel virou assunto em A Fazenda 12 quando a atriz armou uma confusão no reality por causa da música “É tarde demais”, do ex-namorado Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra. Porém, o cantor não foi o único namorado famoso da peoa, conheça Serginho Montenegro.

Hoje peoa de A Fazenda 12, Luiza Ambiel participou do reality show “Casa dos artistas”, do SBT, em 2002. A terceira edição do programa reuniu famosos e anônimos, sendo os participantes desconhecidos do público, fãs das celebridades que estavam na temporada.

No reality do SBT, Luiza conheceu Serginho, que fez parte da atração ao ser selecionado como fã de Solange Frazão, e engatou um romance com o ator. Em entrevista ao UOL, em 2017, o ator, que também era triatleta, relevou que escolheu se inscrever no programa como fã de Solange por se identificar com o lado atleta da musa.

Serginho venceu o reality show

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Serginho foi o grande campeão da edição e faturou R$ 400 mil. O ator doou 10% do prêmio para instituições de caridade da Paraíba, comprou um apartamento e investiu nos estudos. Serginho e a participante de A Fazenda 12 namoraram por cerca de 8 meses e não voltaram a se falar depois que o triatleta deixou São Paulo e voltou para a Paraíba.

Hoje, Serginho atende como Sérgio Monteiro, é apresentador e repórter do Correio Esporte, programa da TV Correio, filiada da emissora que exibe A Fazenda 12, Record TV, é casado e formado em Direito.

Luiza em A Fazenda 12

Segundo o UOL, mesmo que o relacionamento tenha chegado ao fim, Sérgio não tem problemas em torcer por Luiza em A Fazenda 12. Durante a segunda roça da edição, em que Luiza era um dos roceiros da berlinda, o jornalista esportivo estava torcendo pela permanência da atriz. Sem ressentimentos, de acordo com o portal, o apresentador declarou: “o relacionamento desgastou, mas nem por isso deixei de torcer pelo sucesso dela. Gosto também da Jojo Todynho, mas a torcida é pela Luiza”.