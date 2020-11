A Fazenda 12: saiba quem é o namorado que a Lidi tanto fala no programa

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Não é de hoje que a atriz Lidi Lisboa fala sobre o namorado misterioso que deixou aqui fora. Em conversa com o também ator Mateus Carrieri na área externa do reality A Fazenda 12, o ator relembrou o momento em que a peoa o convida para seu casamento. Mas, quem é o namorado que ela tanto fala no programa? Saiba mais!

Lidi Lisboa fala sobre casamento em A Fazenda 12

Apesar de tanto falar sobre casamento no confinamento, parece que o mistério sobre quem é, irá continuar, pelo menos até ela estar confinada. O DCI entrou em contato com a assessoria de Lidi Lisboa, que informa que o namoro é recente, e que eles se conheceram pouco antes de ela entrar no reality. Ainda segundo informações, o combinado foi esperar ela sair de A Fazenda 12 para saber como o relacionamento seguirá.

Na sede em Itapecerica da Serra, a atriz conversou com Mateus, que relembrou o convite feito por Lidi durante a festa de sexta (27). “Muito obrigada por me convidar para o seu casamento”, brincou. Nesse momento Lidi deixou a gargalhada solta e disse: “Vamos ver isso aí”. Mas, o ator reforçou não esquecendo o convite feito: “Convidou agora eu vou”. Foi então, que Lidi estendeu o convite: “Adoro! Suas filhas também”. “Claro, vai o pacote todo”, respondeu o ator.

Sem revelar o nome, Lidi disse em conversa com Jakelyne que não sabe o que acontecerá entre os dois quando ela sair do programa. “Quatro meses sem convivência é muito difícil. A gente muda muito em quatro meses”, ponderou Lidi. “Aqui eu já vou sair não sabendo quem eu sou, ou pra onde eu vou. Já vou sair precisando de um tempo, eu já não me sinto eu. Eu vou precisar reintegrar, disse em A Fazenda 12.

Quem foi o noivo de Lidi fora do reality?

Mesmo sem informações sobre o atual namorado de Lidi Lisboa, resgatamos dados sobre o ex-noivo nas redes sociais. O último namoro público foi com o também ator Fabio Rhoden. Assim como ela, ele também já participou de novelas, espetáculos teatrais e divide a carreira de ator com a de músico. Entre 2010 e 2012 atuou em duas novelas do SBT: “Uma Rosa com Amor” e “Amor e Revolução”, o qual viveu o personagem ‘Beto’ e ‘Bartolomeu’. Na Globo, participou do elenco da novela “Alto Astral”, interpretando o personagem Marcelo, que na fase adulta foi interpretada por Edson Celulari. Ao lado de Lidi, ele também já entrou em cartaz com o espetáculo “As Loucuras Que As Mulheres Fazem“.

Lidi Lisboa e Fabio nas redes sociais

Nas redes sociais, a atriz prefere deixar a vida pessoal mais reservada. As últimas aparições de Lidi e Fabio foram em 2016. Desde lá, os dois não publicaram fotos ou vídeos juntos na web. Mas, em algumas ocasiões em A Fazenda 2020, a atriz deixou claro que deixou alguém aqui fora. A grande questão que ela fala, é se o casamento vai acontecer depois do reality. Já sabemos que não é o Fabio. Agora fica o mistério no ar. Quem é o namorado que Lidi tanto fala no reality?

https://www.instagram.com/p/BLbUGMrh5Bk/

