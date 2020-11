A Fazenda 12: Selfie diz que vai ‘tacar o terror’ se voltar da roça

Na berlinda dessa semana em A Fazenda 12 junto com Jojo Todynho e Raissa Barbosa, o youtuber Lucas Selfie espera um retornos positivo do público. Em conversa com Lipe nesta quinta (12), ele afirmou que se ficar no programa, vai ‘tacar o terror’.

Qual a estratégia de Lucas Selfie se ficar na casa?

Durante a conversa com Lipe, Selfie declarou: “Vai desabar essa casa. Nem que seja para sair na próxima semana… Vou tacar o terror”, disse se referindo à sede de A Fazenda 12.

O ex-MTV constatou que acredita que grande parte da casa esteja esperando que Selfie ou Raissa sejam os eliminados da noite.

“Eu acho que eles estão muito confiantes de que você ou a Raissa sai”, comentou.

A Fazenda 12: Selfie e Lidi acreditam que Jojo voltará da roça

Ainda durante esta quinta, Lucas conversava sobre a 9º eliminação em A Fazenda 12 com Lidi na baia. O assunto central foi Jojo.

O youtuber afirmou que, caso seja eliminado, sua percepção do jogo irá mudar pois o ‘plano’ de Jojo, em sua concepção, terá se concretizado. De acordo com ele, a funkeira planejou a roça em que disputam.

“Se eu sair hoje eu vou mudar a minha ideia de melhor jogador daqui. Porque se eu sair, a jogada da Jojo foi perfeita: ela montou a roça, ela deixou claro o voto em mim, eu fui pra baia, não seria o mais votado mas fui puxado, fui pra roça com ela… Se eu sair pra ela, tudo que ela calculou deu exatamente certo”, pontuou.

Em seguida Lidi questionou se ele achava que ela seria eliminada, e ambos chegaram à conclusão de que o voto do público seria pela sua permanência.

Lucas e Lidi falam sobre a Eliminight desta quinta (12) 🔥 O peão analisa as estratégias de Jojo 🤔 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/LZYf5mgqqm — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 12, 2020

Lucas foi puxado da baia para a roça por Mateus Carrieri

A formação da 9ª roça em A Fazenda 12 foi cheia de surpresas e reviravoltas: com Jojo Todynho indicada pelo fazendeiro Biel e Mateus o peão mais votado pela casa, Selfie foi puxado pelo ator para sentar no terceiro banquinho.

O que os peões não esperavam é que o poder especial conquistado por Biel durante uma atividade mudaria o rumo do jogo: ele poderia escolher qualquer outro peão em A Fazenda 12 para ocupar o lugar de Mateus ou Selfie.

A escolha foi por salvar o ator e colocar Raissa, companheira de Lucas, no lugar. Por fim, o quarto banquinho foi ocupado por Jake, indicada por Lucas através do poder da chama vermelha.

A miss vetou a participação do Youtuber na prova do fazendeiro e ainda conquistou o chapéu após a primeira prova de resistência de A Fazenda 12, disputada contra Jojo e Raissa.