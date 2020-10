Fogo no feno até fora de A Fazenda 12! Rodrigo Moraes foi um dos convidados do programa Hora do Faro desta semana e falou poucas e boas dos colegas de confinamento. Alguns deles não gostaram dos comentários e rebateram.

A Fazenda 12: Sté se irrita com comentários de Rodrigo em Hora do Faro

Rodrigo Moraes, terceiro eliminado de A Fazenda 12, soltou o verbo no programa Hora do Faro, que exibirá a participação do ex-participante neste domingo, às 15h15, na Record TV. O ator classificou os colegas de confinamento com vários adjetivos que alguns participantes consideraram ofensivos ou mentirosos.

O que Rodrigo falou sobre os participantes de A Fazenda 12?

Nas redes sociais, o reality show rural publicou um spoiler sobre a participação de Rodrigo Moraes no programa. No trecho divulgado, os peões de A Fazenda 12 descobriram as palavras usadas pelo ex-peão para descrevê-los.

O apresentador Rodrigo Faro entrou em contato com os confinados e comentou: “segundo a opinião do Rodrigão, [Luiza] é fofoqueira, manipuladora e falsa”. “Fale por ele”, rebateu a atriz. Faro continuou: “Mateus Carrieri: fofoqueiro, traidor e falso”. “Opinião dele e vindo dele, eu esperava essas opiniões”, respondeu o ator.

“Para ele, a Mirella é preguiçosa”, disse o apresentador. “Eu durmo porque trabalho de madrugada, enquanto os outros estão dormindo, mas tudo bem, tem problema não”, comentou a MC.

Rodrigo Faro então contou para os participantes de A Fazenda 12: “Stéfani, o Rodrigão falou que você é encrenqueira, mas além de você, ele também deu esse defeito para a Raissa”. “Não sou encrenqueira, só luto pelas coisas em que acredito”, afirmou Raissa. Antes do vídeo terminar, o apresentador comentou: “Para você Biel: dissimulado”.

Aquele spoiler sobre o que Rodrigão, o último eliminado de #AFazenda12, falou durante o Hora do Faro para os peões! 🔥 Quer ver mais? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/qoLIE65yuG — A Fazenda (@afazendarecord) October 3, 2020

Stéfani ficou irritada

Quando o apresentador se despediu dos peões e todos voltaram para o interior da sede, Stéfani foi da cozinha até o quarto reclamando: “agora vou arrumar encrenca. Estou p*** porque eu virei a noite limpando essa casa”. “Gente vou aproveitar que me chamaram…”, a peoa começou a falar com as colegas de confinamento, mas por conta de um corte, não foi possível escutar tudo o que a maquiadora comentou ao entrar no quarto.

Pouco depois, em conversa com algumas participantes de A Fazenda 12, MC Mirella falou sobre a classificação de ‘preguiçosa’ que recebeu do eliminado. Stéfani tentou tranquilizar a amiga: “Não te acho preguiçosa”. “Também não me acho. A única coisa é que eu estava dormindo demais, até a Jojo falou, mas assim, preguiçosa de não fazer as coisas? Não, isso aí é demais”, disse a peoa.

“Mas gente, é o Rodrigo, quem se importa? É o terceiro eliminado. Estou nem aí”, debochou a ex-De Férias com o Ex.

“Agora eu vou arrumar encrenca porque eu virei a noite limpando essa casa..” BAYS STEFANI 🆘 pic.twitter.com/oAz2iTwMgs — BIAᵇˢ ⁷♡ (@rodrixxt) October 2, 2020

https://twitter.com/SterellaMoments/status/1312091827957379075