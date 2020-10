A Fazenda 12: Stéfani e Tays brigam feio após formação de roça; assista

Tays Reis e Stéfani Bays se desentenderam novamente em A Fazenda 12. As peoas tiveram uma briga na semana passada, mas se acertaram depois de uma conversa. Porém após a votação para formar a quarta roça da edição, a dupla brigou outra vez.

Como a briga aconteceu?

MC Mirella, Stéfani e Raissa Barbosa estavam no quarto da sede de A Fazenda 12, conversando sobre a formação de roça. “Agora vê se vocês duas param de ser tontas, trouxas. Falo as coisas e depois sou ruim”, disse Mirella. “Já entendi”, respondeu a ex-De férias com o ex. “Na melhor oportunidade, vai lá e vota em você. Não adianta ficar de abracinho e conversa fiada”, completou a funkeira.

Tays, que também estava no quarto, questionou: “é para mim?”. “Obviamente, só você está aqui”, respondeu Mirella. “Por que?”, quis saber a baiana. “Porque ela [Stéfani] fica lá te abraçando e depois você vai e vota nela”, justificou a peoa.

“Vocês só veem um lado da moeda, não enxergam o outro lado. Eu não teria como votar em pessoas que nunca votaram em mim. As únicas que votaram em mim: Stéfani, Mirella, Raissa e Luiza”, reclamou a cantora. A baiana explicou que não votaria em Raissa, pois a modelo a protegeu na Prova de fogo da semana, e que planejava votar na MC, mas como a funkeira estava na baia e não podia ser votada pela casa, a participante de A Fazenda 12 ficou sem opções e escolheu retribuir o voto da semana passada da ex-MTV: “decidi na hora porque não sabia que não podia votar em quem estava na baia. Não estou votando, estou retribuindo um voto”.

“Mas tudo bem gente, cada um aceita o voto da forma que quer”, completou. “Como eu falei no ao vivo, eu entendo, mas eu disse que foi uma piada porque você falou: ‘acabei de decidir meu voto’. Logo após o voto do Biel, então pareceu sim que influenciou. E segundo, você falou para mim que não conseguiria votar em mim tão cedo e aí você foi lá e votou”, respondeu Stéfani, que completou: “isso soa incoerente. Soa que sou uma piada, porque passei a semana toda te tratando bem porque tínhamos zerado nossa conversa”.

“A gente não vota nas pessoas porque a gente odeia não, a gente vota porque tem que ter um motivo”, justificou Tays, interrompendo o comentário de Stéfani, que reclamou: “posso falar cara? Eu deixei você falar, agora é a minha vez”. “Você está falando coisa que não é coerente com o que eu prezo”, rebateu a participante de A Fazenda 12.

“Quando eu terminar de falar, aí você fala, é assim que as pessoas debatem”, alfinetou a peoa, que continuou: “eu entendo, só que assim, tudo o que eu pensava de você e eu ficava na dúvida, eu volto a reafirmar. Então, você no seu espaço, eu no meu e cada uma no seu quadrado”.

Peoas voltaram a discutir

Após finalizada a discussão, Tays voltou a falar sobre o voto de Biel em Stéfani, dizendo que não combinou nada e que a peoa veria os vídeos sobre isso quando deixasse o confinamento. Foi então que a discussão recomeçou.

“Não gostei que você falou uma coisa e fez outra. Você tem que sustentar o que você diz”, reclamou Stéfani, enquanto uma participante gritava com a outra. Mirella também se envolveu após Tays dizer que Stéfani era maldosa e todas começaram a falar ao mesmo tempo.

A gritaria continuou e as peoas de A Fazenda 12 disseram que Tays forçava amizade, o que a baiana discordou comentando que sua única amiga dentro do reality é Jakelyne.

Se nem a Stefani que está lá dentro aguenta mais a Thays, imagine a gente (que vê tudo) #RoçaAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/XbTNGZrCTH — A Fazenda Chernobyl (@afzdchernobyl) October 7, 2020

Quem votou em quem nesta semana de A Fazenda 12?

Lipe Ribeiro votou em Biel

votou em Jakelyne votou em Biel

votou em MC Mirella votou em Mariano

votou em Mateus votou em Biel

votou em Raissa votou 2 vezes em Cartolouco

votou 2 vezes em Biel votou em Stéfani Bays

votou em Lidi votou em Mateus Carrieri

votou em Luiza votou em Mariano

votou em Carol Narizinho votou em Biel

votou em Tays Reis votou em Stéfani

votou em Stéfani votou em Biel

votou em Mariano votou 2 vezes em Cartolouco

votou 2 vezes em Victória votou em Lipe Ribeiro

votou em Jojo Todynho votou em Biel

votou em Lucas Selfie votou 2 vezes em Cartolouco

Biel e Cartolouco ficaram empatados com 6 votos e no desempate o fazendeiro Juliano decidiu que Biel iria para a berlinda, porém, com o poder da chama verde, Lucas Maciel tirou todos os votos do funkeiro e deixou Cartolouco com 12 votos no total, o que o levou para a quarta roça de A Fazenda 12.