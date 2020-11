A Fazenda 12: Stéfani revela detalhes do ‘De Férias com o Ex’

Stéfani Bays acabou falando demais em A Fazenda 2020 na noite desta quarta-feira (11). Isso porque, a peoa entregou como é gravada a ‘saída do mar’ do ‘De Férias com o Ex” Brasil, reality show da MTV. O momento é um dos principais pontos da atração da emissora por assinatura, da qual a agora peoa participou como ex de Carlos.

A maquiadora e digital influencer disse que foi preciso regravar sua ‘saída do mar’ diversas vezes. “Fiz mais de 20 vezes”, contou ela. Bays revelou ainda que a produção proíbe que os participantes não passe a mão no rosto no momento em que estiver surgindo na água e no desfile na areia. “Vem andando, mexe nos cabelos, põe a mão no biquíni”, explicou a famosa.

Uma das principais curiosidades do público sobre o programa é se realmente os participantes não reconhecem o ex que está chegando. Segundo Stéfani, a reação de confusão é real. Isso porque, o ex que acabou de sair do mar está muito distante de onde os convocados pelo tablet do terror ficam esperando. “Vem andando lá de longe, difícil mesmo de reconhecer”, opinou.

Atual “A Fazenda 12” fala sobre “De Férias com o Ex”

A agora peoa de A Fazenda 2020 participou de duas edições do De Férias. Em sua segunda participação, já como celebridade, a modelo ganhou destaque por se desentender com Lipe Ribeiro. Tudo começou quando ela cuspiu um pepino em Léo Picon, e se revoltou com o fato de Lipe ter ficado do lado do irmão de Jade.

Em seguida, os meninos optaram por excluir a maquiadora e teve o apoio de boa parte da casa. Mas o ponto alto de Stéfani no programa foi quando Yasmin Burihan entrou na atração como ex de Lipe, que estava ficando com Marcelle Casagrande. Em uma atividade do tablet do terror, Lipe tinha que beijar uma participante. Stéfani então saiu do lugar e foi dedurada por outros participantes. A beldade explicou que não queria beijar Ribeiro, que não gostou nada do comentário.

“Graças a Deus, eu que não quero beijar essa boca porca”, rebateu. “Bem melhor que a sua, né”, devolveu ela. A guerra entre os dois foi declarada e em outras ocasiões a famosa quebrou copos em discussões com o então rival, que devolveu com palavrões. As brigas entre os famosos, aliás, foi o principal ponto para que a produção de A Fazenda 2020 fizesse o convite para ambos na mesma edição. No entanto, os dois se perdoaram e vivem como amigos no jogo.