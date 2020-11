A Fazenda 12: Stéfani será indicada para a roça, aponta público do DCI

Nesta terça-feira (3), o público do Jornal DCI votou em nossa enquete A Fazenda 12 e escolheu quem, segundo eles, será o participante que vai ocupar um lugar na roça de hoje. A votação deu o que falar entre todos os internautas que acompanham o reality show. Nesse sentido, Stéfani Bays, ex participante do De Férias Com O Ex, foi a peoa mais votada para ir diretamente para a berlinda.

Além de Stéfani Bays, outra peoa que também apresentou muitos votos na enquete foi a participante Lidi Lisboa. Até o momento, Lidi conta com 16% dos votos contra 65% de Sté. Jojo Todynho e Mateus Carrieri aparecem logo em seguida, empatados, com apenas 8 % dos votos. Os números apresentados podem revelar o grande favoritismo desta baia e, até mesmo, da Fazenda 12.

O que esperar desta Formação de Roça na Fazenda 12?

A roça que será formada hoje (03) promete trazer grandes surpresas e altas emoções para todo o público da Fazenda 12. Afinal, o dono do poder da chama vermelha da semana poderá fazer com que o jogo vire de cabeça para baixo em questão de poucos segundos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Isso devido ao fato de que, segundo o apresentador do programa Marcos Mion, o dono do poder estará imune. Além disso, também será o responsável por indicar o terceiro roceiro. Lembrando que a indicação é valida para qualquer peão da baia e, até mesmo, da sede. O fazendeiro não poderá ser votado.

“Eita, pior para o segundo roceiro né? Que além de estar na roça, dessa vez não vai nem poder nem escolher quem que vai para o banquinho da agonia junto com ele”, afirmou Marcos Mion. O apresentador não deixou de afirmar que quem ganha esse poder será praticamente um segundo fazendeiro dentro do reality A Fazenda 12.

Mion finalizou a explicação informando que o programa será uma loucura. Sendo assim, se você não quer perder as fortes emoções desta semana não deixe de acompanhar a formação da roça hoje às 23H na Record TV.