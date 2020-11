A Fazenda 12: strip-tease, desabafo e fim de namoro; veja como foi a festa

Os peões de A Fazenda 12 já começaram o sábado (21) se divertindo. A festa ‘candy land‘ começou na noite de sexta-feira (20) e seguiu pela madrugada de hoje. Durante a festança, teve participante se reconciliando, choro de alguns, um possível término de namoro e até mesmo um momento mais quente, de strip-tease. Confira:

Lipe fez strip-tease para os colegas de A Fazenda 12

Lipe Ribeiro se soltou na festa e fez um pequeno show para os colegas. Na pista de dança, o peão de A Fazenda 12 realizou um pequeno strip-tease.

O ex-MTV tirou a camisa enquanto a música “Bem Querer”, de Maurício Manieri, tocava, dançou e jogou a camiseta na ‘plateia’, que gritou muito.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

PASSANDO MAL COM O UNIVERSO PARALELO DO BIEL pic.twitter.com/5PHkbL7EMC — F Ê N I X 🦅 (@Biel) November 21, 2020

O Lipe está louco para se lançar como cantor: Sim ou com certeza? 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/vDS2IpI820 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 21, 2020

Mariano desabafou e chorou

Mariano se emocionou e desabafou com Jakelyne sobre o que tem sentido no confinamento. “Sabe quando uma coisa do tipo ia mexer comigo assim? Nunca”, disse. “Mas isso mexe com tudo”, disse a participante de A Fazenda 12. “Meu Deus, acabou comigo”, lamentou o cantor. “É por isso que eu quis deixar claro o orgulho que tenho de você”, comentou Jakelyne. Abraçado com a miss, o sertanejo chegou a chorar.

EITA! Mariano está emocionado na #FestaAFazenda… Qual será o motivo do choro do peão? 👀😨 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/0hUScub1Fl — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 21, 2020

MOMENTO FOFURA! Mariano desabafa os sentimentos para Jake 😱😍 #FestaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/JfsxVOGXhw — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 21, 2020

Leia também: 6 momentos marcantes de Mirella no programa

Namoro de Biel e Tays chegou ao fim?

Em papo com o casal Jakelyne e Mariano, Tays Reis revelou que pretende colocar um fim no affair que tem com Biel. “Falei que não queria mais ficar com o Gabriel”, disse a peoa de A Fazenda 12. “Não fale coisas que não vai fazer depois”, aconselhou o sertanejo.

“Por que você acha que não vou fazer? Estou falando do fundo do coração”, respondeu a cantora. “Amanhã vou terminar com o Biel. Quer apostar quanto comigo?”, completou a baiana. “Terminar por que?”, quis saber Jakelyne. “Vou te dizer amanhã”, respondeu a participante de A Fazenda 12.

"Eu vou terminar com o Biel amanhã", afirma Tays, decidida, para Mariano! #FestaAFazenda 😱🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/SO78NSTYpC — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 21, 2020

Dilsinho agitou a festa de A Fazenda 12

A live show desta semana foi comandando por Dilsinho. O cantor agitou a festa com os hits: 12 Horas, Pouco a Pouco, Refém, Péssimo negócio e Sogra.

Mirella responde qual peão joga mais sujo na edição

Peões comemoraram aniversário de Raissa

Após o término da festa, antes de irem dormir, os peões de A Fazenda 12 cantaram “Parabéns para você” para a aniversariante Raissa Barbosa.

É PIQUE! No quarto, os peões cantam parabéns para Raissa! #FestaAFazenda 🤩😍 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/gRwkhFX91e — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 21, 2020

Quem não deve ganhar o reality show? Vote!