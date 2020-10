Em um vídeo do YouTube de 2010, mostra Luiz Carlos, vocalista do grupo Raça Negra falando de onde surgiu a inspiração para a música ‘É Tarde Demais’, que segundo Luiza Ambiel em A Fazenda 12, foi composta para ela. Vem ver

No dia 9 de outubro, no reality A Fazenda 12, Luiza Ambiel deu um ataque de choro após ouvir Lidi Lisboa e a ex-Vingadora Tays Reis, cantarem a música ‘É Tarde Demais’ do grupo ‘Raça Negra’. Segundo a própria peoa e a equipe, a canção seria uma composição feita pelo ex-namorado Luiz Carlos, vocalista. Mas, em uma entrevista realizada em 2010, revela de onde surgiu a verdadeira inspiração para o hit.

Afinal de contas, ter uma música de inspiração deve ser tudo de bom. No entanto, em um vídeo do programa ‘Manhã Maior’ de 2010, mostra o vocalista contando de onde surgiu a inspiração para a canção, citada por Luiza Ambiel em A Fazenda 12. A canção é um sucesso até os dias de hoje, e foi lançada em 1995. No vídeo do YouTube, mostra o grupo todo cantando a música no programa, que é apresentado por Daniela Albuquerque.

A Fazenda 12: vocalista do Raça Negra conta a inspiração da música

Após a apresentadora dizer que a canção tem tudo pra ser uma indireta para o ex, Luiz Carlos diz: “É uma história real essa música”. Em seguida ele contnua: “É uma história real de um amigo. Ele era esteril, e ele não podia ter filho… É sério, e a mulher queria ter filho, então ela separou dele [amigo] pra ter filho, mas ela sempre amou ele a vida toda…aí ela separou, e depois de oito anos ela teve dois filhos, quis voltar, e ele disse pra ela: ‘É tarde demais’.”

Logo após o relato, a apresentadora ao ouvir, comentou: “Ai jura! Nossa, eu fiquei arrepiada com essa história. Que loucura… Já imaginei que era outra história, que largou e não quis”. “É mais serve também”, completou o vocalista do Raça Negra.

Veja o vídeo onde o vocalista fala da canção citada por Luiza Ambiel

Como surgiu a história de que a canção foi feita para Luiza?

Confinada no reality A Fazenda 12, Luiza Ambiel ouviu na área externa da sede, Lidi Lisboa e Tays Reis cantarem a música ‘É Tarde Demais’ do grupo Raça Negra. Como resultado, a peoa não gostou nada do que ouviu e começou a chorar. A Musa da Banheira do Gugu, voltou da área externa aos prantos, e foi logo desabafar com as participantes MC Mirella, Victória e Jojo Todynho. Ela disse: “Depois eu sou ruim, eu sou o capeta. Eu tô quieta lá embaixo, fazendo minhas coisas. A Lidi e a Tays, lá na casa da árvore, cantando a música do Raça Negra. Tem necessidade disso?.”

Mesmo sem entender, Voctória tentou acalmar a peoa, que não parou de falar: “Elas sabem! E justo a música que o Carto ficou tentando adivinhar se era a música que ele [Luiz Carlos] tinha feito para mim? É coincidência isso ou eu tô louca?.”

“Eu tô com raiva por causa de jogar ridículo, entendeu? Eu estou quieta lá no meu canto. É isso que eu fico brava, é isso que eu não gosto, é isso que eu não acho um jogo leal”, afirmou a peoa em A Fazenda 12. Contudo, a música em questão foi composta pelo vocalista do grupo Raça Negra, Luiz Carlos, com quem Luiza Ambiel teve um relacionamento anteriormente.

Nota de esclarecimento da equipe de Luiza Ambiel

Logo após a confusão toda em A Fazenda 12 e a repercussão nas redes sociais, a equipe de Luiza soltou uma nota esclarecendo o envolvimento da peoa com o cantor. Nas palavras publicadas no Instagram, aparece um vídeo da atriz durante uma entrevista para o programa ‘SuperPop’, da apresentadora Luciana Gimenez.

Diz a nota:

“FAKE NEWS! Só pra esclarecer, quem está inventando “fake news”, sobre a Luiza (“Ter sido amante” do Luiz Carlos do Raça Negra) Luiza teve um romance com o cantor, na época, mas a mesma não sabia que ele era casado. A música cantada por Lidi e Thais “É tarde demais” do raça negra, foi uma música que Luiz Carlos compôs para ela, por conta do fim do “relacionamento”. Por isso o motivo dela ficar tão sensibilizada, porque é uma história que machuca ela. Inclusive vocês podem assistir aqui a entrevista sobre o ocorrido.”