A Fazenda 12: Tays chora e diz que não quer mais nada com Biel; entenda

Parece que o relacionamento do casal chegou ao fim. Tays e Biel já haviam brigado e se acertado antes, mas dessa vez parece definitivo, a peoa de A Fazenda 12 disse que não quer mais nada com o funkeiro.

Biel e Tays Reis discutiram na madrugada de A Fazenda 12 e dessa vez parece que o casal não vai conseguir se reconciliar. Tudo começou após a peoa querer conversar com o funkeiro, que não quis papo.

O que aconteceu entre Biel e Tays?

Na madrugada desta quarta-feira (22), pouco depois do resultado da Prova do Fazendeiro, Tays quis conversar com Biel, seu affair no reality show rural, porém o peão não quis papo. Pouco depois, a cantora foi para a despensa para ter uma conversa com Lidi. Porém, do quarto da sede de A Fazenda 12, Biel, Mirella, Luiza e Victória conseguiram escutar o papo da dupla na despensa, o que acabou gerando um climão, pois o funkeiro apareceu querendo tirar satisfação.

“Fala comigo Tays”, disparou o peão ao entrar na despensa. “É o que Gabriel? Posso conversar com a minha amiga?”, rebateu a baiana. “Então conversa comigo, caraca fica conversando de cantinho toda hora. Está de cara virada pra mim por 3 dias, por causa de uma amizade minha”, reclamou Biel. “Não vou discutir com você não”, afirmou a participante de A Fazenda 12.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Não estou discutindo não, vamos conversar”, disse o cantor. “Te chamei para conversar, você viu a resposta que você me deu?”, lembrou Tays. “Vamos conversar. Agora ficar falando de canto porque tenho uma amiga aqui?”, comentou o peão de A Fazenda 12. “Esquece amiga velho, por que você está colocando a menina no meio?”, questionou a dona do hit “Paredão metralhadora”. “Qual que é o problema então? O que te fiz?”, perguntou Biel. “O que eu te fiz garoto?”, quis saber Tays antes de o peão deixar a despensa no meio da discussão.

Pouco depois, na cozinha de A Fazenda 12, Biel começou a conversar sozinho e reclamar: “o que que eu fiz para merecer isso? Devo ter tacado muita pedra na cruz”. Logo, o cantor começou a desabafar com Mirella, o que acabou gerando outra discussão.

gente victoria, biel, mirella e luiza ouvindo a conversa da lidi e tays, QUE NOJO #AFazenda12pic.twitter.com/JyK0X0XsYR — ✮ Endoidei ✮ 💥🐇🎪🍸🧢 (@BbbEspecial) October 22, 2020

As peoas perceberam que estavam sendo ouvidas e Biel entrou na despensa para cobrar postura de Lidi e Tays 🔥🤠 #ProvaDoFazendeiro Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/LUARmMgmSo — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 22, 2020

Biel desabafa com Mirella sobre Tays e a cantora rebate: "Fala para mim" 🔥🤠 #ProvaDoFazendeiro Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/8fy3Kx3rdC — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 22, 2020

Tays não quer mais saber de Biel em A Fazenda 12

Chorando, Tays conversou com Jakelyne sobre o assunto na área externa de A Fazenda 12. “Não quero mais falar com ele, não quero mais nada com ele, nem olhar para ele eu quero”, disse a baiana. A miss avaliou: “mas lembra o que a gente acabou de falar? Que se ele quisesse conversar, era bom ouvir para colocar uma pedra”. “Eu sei, estou ouvindo”, respondeu a cantora, que logo completou lamentando: “fui humildemente conversar e ele me tratou com dez pedras na mão”.

“Acho que vocês têm que conversar sozinhos”, avaliou Jakelyne. “Não quero mais conversar não, não tem mais o que conversar. A confiança quebrou, não tem mais o que conversar. Posso estar sendo egoísta? Posso, mas acho que não é o momento. Não estou bem emocionalmente pelas coisas que ele falou comigo”, afirmou Tays.