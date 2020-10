A Fazenda 12: Tays revela voto em Stéfani: “nada pessoal”

No começo da noite desta terça (27), dia de formação da roça em A Fazenda 12, a cantora Tays chamou Stéfani no quarto da sede para uma conversa sincera sobre sua intenção de votar na peoa.

Qual foi a justificativa de Tays?

Tays revelou a Stéfani que votaria nela, mas que não havia nenhuma motivação pessoal. A peoa relembrou que na formação da roça anterior em A Fazenda 12 recebeu um voto da influencer e, por falta de opções, retribuiria o voto esta semana.

Ela ainda pontuou que estava se dando muito bem com a maioria das pessoas na casa, incluindo Stéfani, e que isso tornada a tarefa de escolher em quem votar ainda mais difícil.

“Eu não quero ficar me sentindo filha da mãe, sabe? Hoje eu não tenho opção de voto real, eu tô me dando bem com várias pessoas, inclusive com você também. Hoje eu vou votar em você só pra retribuir o voto, mas não é nada pessoal”, desculpou-se a cantora.

Stéfani aconselhou Tays sobre jogo em A Fazenda 12

A influencer, por sua vez, foi compreensiva e pontuou que achava a situação justa. Sua única preocupação era que a atitude não gerasse uma confusão ou discussões pós-votação em A Fazenda 12.

“Eu votei em você, então é justo você votar em mim, até porque tá todo mundo meio perdido. Tays, tranquilo, eu até queria falar com você porque não queria que gerasse uma discussão”, ressaltou Stéfani.

Tays complementou o pensamento concordando e dizendo que não queria passar a impressão de que as duas estavam com rixa.

A conversa continuou no mesmo clima de maturidade entre as duas, e Stéfani chegou a aconselhar Tays sobre os próximos passos dentro de A Fazenda 12, dizendo à cantora que a melhor postura ali dentro é não se afastar, brigar ou julgar ninguém, mas saber o momento de deixar uma situação de lado.

“Você tem que sentir o jogo e saber perceber até que ponto vale a pena determinadas situações. Tipo: será que isso vale a pena? Não vale, então vou começar a olhar o jogo um pouquinho mais diferente. Não esquece que independente de qualquer coisa isso aqui é um jogo”, aconselhou.