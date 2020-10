A Fazenda 12 tem casa dividida em panelinhas: qual é a sua?

As relações são muito voláteis em A Fazenda 12. Com as emoções à flor da pele, votações, provas, brigas, entre outros, as coisas mudam rapidamente no reality show. Confira como está a separação da casa atualmente:

Afinal, quais são os grupinhos de A Fazenda 12?

Juliano Ceglia e Biel

Juliano e Biel são amigos desde o começo de A Fazenda 12. Depois de irem para a baia, a dupla criou um vínculo que usam não apenas para ter um ombro amigo no reality show, mas também para ajudar com estratégias no programa. Os dois tinham a companhia de Rodrigo Moraes e Lucas Cartolouco, que foram eliminados na terceira e quarta semana de reality, respectivamente.

Tays, Mariano, Jakelyne e Lipe – A Fazenda 12

Mariano e Jakelyne estão fechados como casal desde as primeiras semanas de programa. A miss tem Tays como melhor amiga em A Fazenda 12 e já tentou defender a peoa diversas vezes no programa. Na terceira formação de roça da temporada, Jakelyne votou em Raissa para desempatar os votos da modelo com os de Tays, assim salvando a baiana da berlinda.

Lipe é muito próximo de Mariano, o que o levou a brigar com Lucas Maciel, até então seu grande companheiro no jogo. O carioca ficou bravo por Lucas ter salvo Lidi durante o “resta um” da quinta formação de roça, o que resultou com o sertanejo se tornando o quarto roceiro. Para a sorte de ambos, Mariano venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da eliminação.

Raissa, Mirella, Luiza, Stéfani e Carol

Apesar de MC Mirella ter alfinetado Raissa na estreia de A Fazenda 12, dizendo que a modelo foi amante de um ex-namorada da MC, as duas acabaram criando laços e hoje são amigas no reality. Quando Juliano invadiu o quarto da sede para afrontar Raissa, a peoa tentou defender a colega.

Carol e Raissa tiveram uma briga feia durante o começo desta semana, mas as duas já se acertaram. Durante a votação para formar a quinta roça de A Fazenda 12, a dupla se negou a votar uma na outra, mesmo que brigadas. Stéfani também é próxima de Raissa, Mirella e Carol. A ex-De férias com o ex passa horas conversando com as peoas.

Para completar o time, Luiza também é próxima do quarteto. A peoa chegou a afirmar que não combinava voto, mas que se visse ataques por parte de outros participantes para cima de seu grupo, combinaria votos.

Lidi e Lucas – A Fazenda 12

Bem chegados no reality, Lucas Maciel acabou cortando relações com Lipe Ribeiro por causa de Lidi. O ex-Pânico defendeu a peoa na formação de roça e a salvou durante a dinâmica do “resta um”.

Lidi e Tays

As duas são bem próximas em A Fazenda 12. Uma desabafa com a outra o tempo todo e Lidi já chegou a comprar brigas pela baiana. Durante o reinado de Luiza Ambiel, a paranaense arranjou confusão pois se indignou ao ver que Tays foi designada para duas funções: cuidar do lixo e auxiliar na cozinha.

Quem são os participantes flutuantes?

Nem só de grupinho se vive A Fazenda 12. Alguns personagens flutuantes também estão na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

O ator não é de nenhum grupo definido, apesar de ter amizade com Jojo, Juliano e mais alguns peões de A Fazenda 12. Durante a formação da última roça, o participante afirmou que não conversa sobre voto com ninguém.

Jojo Todynho – A Fazenda 12

A peoa não tem papas na língua, faz o que quer e interage com quem a agrada. Jojo tem boa relação com vários participantes de A Fazenda 12, como Mateus, Victória, Lipe, entre outros, porém a cantora joga sozinha, não combina voto e escolhe seus desafetos como alvos.

Victória Villarim

Victória não é um nome muito ativo em A Fazenda 12. A peoa não teve nenhuma confusão na casa, mas também não pertence a nenhum grupo específico, pois tem amizade com todo mundo.