A Fazenda 12 tem madrugada quente com briga entre Lucas e Lipe

O clima não ficou tenso apenas entre os roceiros da semana, Lipe Ribeiro e Lucas Maciel, que tiveram poderes decisivos na quinta formação de roça de A Fazenda 12, também brigaram após a votação. Entenda:

O que aconteceu entre Lipe e Lucas?

Na madrugada desta quarta-feira (14), Lipe e Lucas, até então parceiros no jogo, brigaram feio na área externa de A Fazenda 12. Os peões discutiam sobre a formação de roça e a dinâmica do “resta um”, que colocou Mariano na berlinda.

“Mariano antes de me salvar, vai salvar você, Tays, Jake e eu venho em quarto. Jake vai salvar você, Mariano, Tays e depois eu. A Lidi já me salvou no ‘resta um’. Aí vou tomar no c* para salvar eles?”, justificou o apresentador da MTV. “Mas você sempre fica bem com tudo”, comentou o ex-De férias com o ex.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“E eu tenho culpa?”, questionou Lucas. “Eu lembro perfeitamente quando você falou: ‘vamos tentar defender a Raissa’. Falei: ‘de boa’. Tua prioridade”, lembrou o participante de A Fazenda 12. “Aí na hora f**** Mariano que é o cara que está sempre comigo? É correto? Eu não acho”, completou o carioca.

“O que tem a ver Raissa com Mariano?”, rebateu o peão de A Fazenda 12. “Só estou dando exemplo”, explicou Lipe. “O Mariano nem foi para roça por causa de baia”, disse Lucas. “Foi ‘resta um’, era só você puxar antes”, afirmou o ex-De férias com o ex. “Mas aí eu ia botar a Lidi na roça, isso que estou te falando”, justificou o peão.

“Tá bom”, respondeu Lipe irritado, enquanto deixava o local da discussão, o carioca completou: “você só pensa em você lógico”. “Então você faz o seu jogo, eu faço o meu e já era”, respondeu Lucas, dando de costas. “Não enche a p**** do meu saco”, completou.

“O Cartolocuo estava certo”, disse Lipe. “É, estava, enfia a p**** do lampião no meio do seu c*”, disparou Lucas. A dupla soltou uma série de xingamentos e palavrões até Maciel deixar a área externa e ir para a cozinha da sede de A Fazenda 12.

Como Mariano acabou na quinta roça de A Fazenda 12?

Durante a dinâmica, Lipe salvou Lucas, que tinha como opção salvar Mariano, Jakelyne ou Lidi. O ex-Pânico escolheu Lidi, a atriz então ficou com a decisão de quem iria para a roça da semana de A Fazenda 12, pois só tinha o casal como opção, por fim ela decidiu salvar a miss.

Lucas não queria poder do lampião

Nervoso após a discussão com Lipe na área externa de A Fazenda 12, Lucas desabafou com algumas colegas de confinamento: “pedi na despensa: ‘não me dá o poder, não quero me indispor com ninguém’. Ele vai lá, lê o cartão e me dá: ‘resolve’. Aí ele: ‘resolvi seu problema, te dei a imunidade da sede’. Eu não ia tomar voto, o que me adiantou a imunidade lá? [Lipe] Quis ser o bom moço para todo mundo. Agora faz o jogo dele sozinho”.

https://twitter.com/SigaPlayPlus/status/1316244573090467841