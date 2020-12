A Fazenda 12 terá 4 roças até a final; saiba quais serão os dias

A final de A Fazenda 12 se aproxima e por isso as coisas começarão a esquentar cada vez mais no reality show da Record TV. Até a grande o dia em que descobriremos quem levará o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa, serão realizadas quatro roças no total. Sendo uma nesta semana, uma no fim de semana e duas na próxima semana.

A Fazenda 12 terá mais quatro berlindas

Segundo a coluna do jornalista Flávio Ricco, no R7, portal da emissora que exibe A Fazenda 12, o reality terá quatro roças até o dia da grande final, sendo elas: a habitual de quinta-feira (10), uma no sábado (12), uma na segunda-feira (14) e outra na terça-feira (15). Marcos Mion confirmou durante o programa de ontem, terça-feira (8), que a grande final está marcada para o dia 17 de dezembro, uma quinta-feira.

Ainda segundo o colunista, no total, quatro peões estarão na grande final de A Fazenda 12, número maior do que nas últimas duas edições do reality show da Record TV, em que restaram três participantes disputando pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Veja quanto cada peão já faturou no reality

Última Prova do Fazendeiro será realizada hoje

Durante o programa ao vivo de hoje, quarta-feira (9), a última Prova do Fazendeiro da edição será realizada entre Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays. Mariano foi vetado e por isso está fora da disputa. Sem chance de escapar da berlinda, o sertanejo é, por enquanto, o único roceiro que tem certeza que estará sentado no banquinho do deck de eliminação de A Fazenda 12 amanhã, quinta-feira (10), a primeira roça desta reta final do programa.

