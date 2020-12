A Fazenda 12 termina com culto de Jojo selando paz entre peões

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Com apresentação de Marcos Mion, o último programa do confinamento rural de A Fazenda 12 foi ao ar. Na noite de quinta-feira (17), o público finalmente conheceu o campeão do programa da Record TV. A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’Jojo Todynho, agora é também dona de R$ 1,5 milhão. A carioca de 23 anos, venceu Biel na porcentagem de votos e entrou para a história do reality show. Para comemorar a vitória, ela fez um culto e até cantou um hino.

Jojo Todynho campeã de A Fazenda 12

A carioca conseguiu e foi a grande vencedora do reality show com 52,54% dos votos. Após 100 dias de confinamento, brigas, provas, punições, baia e roças, a funkeira agradou o público e recebeu o título de campeã da edição de número 12. Em sua passagem pela sede de Itapecerica da Serra, a peoa venceu os próprios obstáculos e conseguiu agradar o Brasil. Em 2º Lugar ficou o cantor Biel, que faturou um carro zero km.

Para comemorar a grande vitória, Jojo resolveu fazer um culto ao vivo, na emissora do Bispo Edir Macedo. A campeã chamou todos os participantes e falou belas palavras, seguida de um hino evangélico cantado pela mesma, selando a paz na sede em Itapecerica da Serra.

Logo no início do programa, o público de casa pôde rever todos os ex-participantes que passaram pela edição. Em seguida, o apresentador revelou o placar de votos do ‘votômetro’, onde passava de mais de um bilhão de votos. O programa seguiu com alguns momentos especiais durante a edição de número de 12, revelando momentos marcantes que fizeram um burburinho aqui fora.

Mas, o público estava à espera de conhecer o grande campeão. Antes disso, era preciso saber quem ocuparia o 4º lugar, e o empresário Lipe Ribeiro (4,87%), foi o escolhido pelo público. Sendo assim, Jojo, Biel e Stéfani seguiram como os três finalistas.

Stéfani ficou em 3º lugar

A ex-MTV Stéfani Bays ficou em terceiro lugar com 11,36% dos votos do público. Após vencer roças e ser a última fazendeira da edição, a peoa conquistou recebeu a notícia através de Mion, que anunciou: “O Brasil decidiu que quem vai ficar na terceira posição, da décima segunda edição da ‘Fazenda’, é você, Stéfani”. Sendo assim, Biel e Jojo seguiam na disputa para saber quem seria o mais novo milionário da vez.

Com uma final de Fazenda 12 batendo recorde com mais de 1 bilhão de votos, a final foi histórica por muitos fatores. Uma por revelar a primeira negra como campeã de todas as temporadas, outra, pelo fato do apresentador Marcos Mion ser essencial no programa. Sendo sua terceira vez no comando do reality, ele se emocionou, chorou, errou e também foi essencial.

‘Vale a Pena Ver Direito’

Marcos Mion surpreendeu a todos ao resgatar o famoso quadro ‘Vale a Pena Ver Direito’, em que ele apresentava no programa ‘Legendários’, que inclusive, foi o seu primeiro programa na casa da Record TV. O momento foi especial, assim como o quadro. Segundo o apresentador, o vídeo completo tem mais de 20 minutos e ficará disponível na plataforma do Playplus. Nele, Mion fez graça ao mostrar um outro jeito de ver as brigas de Raissa com Juliano e Lucas Selfiei, as tretas de Tays com Biel e Jakelyne. O jeito explosivo de Jojo e também o jeito como ela dorme. Tudo foi analisado para que todos pudessem ‘ver direto’.

Vencedores de ‘A Fazenda Awards 2020’

A noite também revelou os melhores momentos da edição de número 12. Ao longo da final, o programa realizou uma votação online e foram revelados os ganhadores de ‘A Fazenda Awards 2020’. Nele, estava “O Melhor Meme ” e a “Melhor Treta”. Mirella conquistou o prêmio de “Melhor VT”. Luca Selfie conquistoou o prêmio de “Melhor Pós-Festa”.

Discurso final de Mion em A Fazenda 12

A noite não poderia deixar de faltar o discurso do apresentador Marcos Mion, que com belas palavras desafiou o vocabulário com palavras que traduzem a personalidade de cada um dos finalistas, Jojo e Biel. Mion se emocionou e também emocionou os participantes e telespectadores do programa. Não poderia ser diferente em uma noite especial, onde o Brasil conheceu e vibrou com a vitória de Jojo Toddynho.

As palavras de Mion representaram a trajetória de cada um durante o confinamento rural. Entre as palavras, ele citou amor, superação, empatia e perdão.

Com Jojo Todynho campeão da edição de número 12, o público fica agora na espera do reality rural de 2021.

