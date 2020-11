A festa ‘sextou’ em A Fazenda 12 agitou as estruturas da sede do reality da Record TV. Os peões aproveitaram para relaxar depois de uma semana de provas, eliminações e muita tensão em jogo. Teve live show com Léo Chaves, peão levando tombo, Lidi Lisboa chorando pela saída de Lucas, MC Mirella levando tombo, Jojo Todynho pedindo óleo ungido ao bispo e muito mais.

Através de uma telão, o sertanejo abriu a live show da noite com a música de maior sucesso da ex-dupla Victor e Leo: os hits de ‘Fada’, ‘Borboletas’, ‘Tem Que Ser Você’, ‘Na Linha do Tempo’ e mais. Como de costume, as participantes souberam curtir o momento do show. Os casais Mariano e Jakelyne dançaram juntinhos a noite com muitos beijos. Assim como Biel e Tays Reis. Já, a peoa Raissa Barbosa, pegou uma foto de Lucas Selfie [9º eliminado] e dançou, já demonstrando saudades do parceiro.

A Fazenda 12: Mirella leva tombo em festa ‘sextou’

Se Mirella não cair em uma das festa do reality da Record TV, não é Mirella. A funkeira é expert no assunto, já protagonizou diversas momentos icônicos Seja caindo de fato, ou quase. O fato é, que ver a peoa caindo é um prato cheio para os memes da internet. Os internautas não escondem o riso e compartilha até o último vídeo.

Na festa ‘sextou’, que rolou até este sábado (14), a funkeira deu trabalho para os colegas de confinamento. Sem controle, a peoa exagerou na bebida e acabou caindo na pista de dança. Precisou da ajuda de Mariano e Lipe Ribeiro. Mas, mesmo os dois tentando ajudar, a peoa acabou caindo no chão.

OPA! Mirella exagerou um pouquinho nos drinks da #FestaAFazenda e olha só o que aconteceu com a peoa 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/LqiICO0PjT — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 14, 2020

A Fazenda 12: Lidi chorando na festa vira meme

A atriz não conseguiu esconder a infelicidade pela eliminação do amigo e colega Lucas Selfie. Durante o agito da festa ‘sextou’, a peoa não conseguiu parar de chorar. Ela entrou em desespero e chorou por vários cantos da sede de A Fazenda 12. Na web, os internautas apelidaram a peoa como a ‘viúva de Lucas’.

Em outro momento da festa, a peoa chegou a beijar a foto de Lucas. Tudo porque a affair do peão na casa, Raissa Barbosa, levou a foto do youtuber para a pista de dança. Aliás, a modelo dançou muito com a foto nas mãos. Mas, parece que Lidi quem está mais abalada emocionante com a eliminação do amigo, do reality da Record TV.

Raissa que perdeu o boy mas a lidi que Ta fazendo a viúva pela mor de Deus #FestaAFazenda12 pic.twitter.com/BRAmlc3WYB — 📸 whoiisvini (@whoisviniii) November 14, 2020

Mirella rebola e Jojo pede óleo ungido outra vez

MC Mirella causou na festa ‘sextou’ de A Fazenda 12. Ela deu trabalho para os colegas de confinamento Mariano, Lipe Ribeiro e Jojo Todynho. Em certo momento, a peoa teve que ser contida pela funkeira, pois estava a ponto de cair mais uma vez no chão. Na cena, Mirella rebola na frente de Jojo e peoa dispara: “Bispo, trás o óleo ungido”. Veja o momento.

Jojo aprovou a playlist da festa ‘sextou’

Teve muito romantismo com o grupo Sorriso Maroto, Roupa Nova, Bokaloka, Anitta, Pabllo Vittar, Rouge, Thiaguinho e mais. Teve internacionais como: Justin Bieber, Ed Sheeran e mais. Em um momento da festa, a produção soltou uma playlist que animou a participante Jojo Todynho. A peoa curtiu o som do seu ídolo e uma dos maiores nomes do RAP americano, Notorius B.IG. O artista, que faleceu em 9 de março de 1997 é a maior inspiração da cantora no meio da música. Inclusive, na festa ela comentou que fez uma tatuagem em homenagem ao rapper, no braço. Ela cantou e se emocionou ao ouvir o hit do eterno ídolo musical.

