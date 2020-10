A Fazenda 12: tretas de Luiza Ambiel foram necessárias para manter o reality vivo

Luiza Ambiel está se mostrando uma das maiores barraqueiras desta edição de A Fazenda. Mas, mesmo causando geral, a atriz ainda é uma das mais necessárias em jogo. Ela treta com todos, cria inimizades na casa, mas ainda assim, coloca o fogo no feno necessário para o entretenimento do público.

Luiza Ambiel se tornou uma das participantes mais emblemáticas do reality A Fazenda 12. Conhecida musa da Banheiro do Gugu, a atriz de 48 anos se mete em discussão e ganhou o título de fofoqueira não só dentro da casa. Contudo, fica a pergunta, por que mesmo sendo uma das mais detestadas da edição, Luiza é tem sido tão necessária no reality?

Bom, a resposta é simples: é a modelo quem alimenta o tal “fogo no feno”.

A Fazenda 12: Luiza Ambiel colocou fogo no feno

Apesar de ser reconhecida como ex-Banheiro do Gugu, Luiza agora também pode ser considerada uma das maiores treteira do reality da Record TV. Ou seja, em outras palavras, ela é umas das participantes que mais causa em jogo, principalmente quando se é questionada e pressionada por um rival em jogo.

Mas, será que esse comportamento é uma estratégia de jogo para chegar à final do programa e conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão? Ou será que tudo é mesmo real? Seja como for, a presença de Luiza em A Fazenda 12, é tão necessária, quanto os seus barracos cheio de deboches e palavreados desnecessários. No entanto, isso só prova, que o público de casa gosta mesmo de um entretenimento, aliás, um reality 24 horas é preciso mais que participantes plantas.

Luiza Ambiel faz deboche ao vivo

Como atriz, Luiza Ambiel representa bem a televisão brasileira. Seu último grande triunfo, se é que podemos dizer assim, foi exibido no programa ao vivo, de terça-feira (20). Em uma discussão com a Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira, a atriz criou um dos maiores cenários do jogo, inclinando as câmeras e holofotes para si. Com um ar de deboche, ela deixou o rival falando sozinha, e do nada sacou uma lixa do peito, e começou a lixar as unhas ao vivo. Na web, claro, foi meme atrás de meme.

Entretanto, essa não foi a única oponente de Luiza em A Fazenda 12. No mesmo dia, mais cedo, ela teve uma discussão com Raissa Barbosa e o clima ficou pesado logo depois. Enquanto Luiza varria a área externa, a modelo acusou a atriz de estar jogando sujeira pra cima dela. A briga foi feia, teve palavrões, ofensas e muito gritaria.

Veja as algumas reações dos internautas:

Barraqueira, mas necessária

Apesar críticas em A Fazenda 12, Luiza Ambiel certamente é umas das participantes mais necessárias em jogo. Seja como for, a peoa chama o programa para si e não tem medo de ser ridicularizada. Ela treta com todo mundo, faz fofoca no programa e depois cai no choro.

Definitivamente, a peoa não tem medo de falar o que pensa e jogar tudo no ar. Mesmo causando geral com a galera lá dentro, suas atitudes na casa é um entretenimento à parte para os telespectadores e principalmente para os memes na internet. Luiza no jogo, é essencial para colocar fogo no feno! Aliás, ao se juntar com Biel, ela promete causar ainda mais na casa. É fogo no feno em Itapecerica da Serra.

