A Fazenda 12: tretas e lavação de roupa suja; como foi a formação de roça

A décima primeira formação de roça de A Fazenda 12 foi realizada nesta terça-feira (24) e já começou quente com uma briga entre Lidi Lisboa e Jojo Todynho. As tretas não pararam por aí, Tays Reis e Biel lavaram a roupa suja sobre o fim do relacionamento. Também teve peão revoltado com veto da Prova do Fazendeiro, que será hoje, quarta-feira (25), e surpresas. Veja como foi:

Jojo e Lidi tretaram durante formação de roça de A Fazenda 12

Como fazendeira da semana, Jojo Todynho foi a primeira a votar. A dona do hit “Que tiro foi esse?” indicou Lidi Lisboa, que costumava ser sua amiga no confinamento. “Me decepcionei. Quando me decepciono, isso me machuca muito”, justificou a peoa de A Fazenda 12. Quando o apresentador Marcos Mion questionou se a peoa já esperava a indicação, a atriz avaliou: “o problema é que nós estávamos nos dando muito bem, a partir do momento que tirei 50 pontos dela [em uma dinâmica], ela começou a ficar esquisita comigo”.

As peoas então começaram a se criticar, o que acabou gerando um bate boca. “O mundo não gira em torno dela”, disparou Lidi. “Você fala muitas coisas, mas na hora de mostrar coerência no que você diz…”, acusou a fazendeira da semana de A Fazenda 12. “Tá bom Jordana, você não sabe ouvir”, reclamou a atriz durante a discussão.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Você também não”, rebateu a carioca. “O mundo gira em torno de você, quando as coisas não são da sua maneira, você fica estressada”, comentou a participante de A Fazenda 12. “Ué, acho que você não se vê no dia a dia né. Se não te agrada, você dá piti. Engraçado, no dia a dia você dá piti por tudo, inclusive na prova”, disse Jojo. “Viver com você é algo insuportável e ninguém tem coragem de dizer isso”, disparou a paranaense. “E eu te acho muitas coisas mais, você é ótima né, o ar fica muito leve quando você não está”, respondeu Jojo.

Jojo dá sua justificativa e indica Lidi direto para a #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/ULrAgesJP3 — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

Lidi é a primeira peoa a ocupar o banquinho da #RoçaAFazenda e rebate justificativa da indicação da Jojo 🔥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/cmuSV0IU1I — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

"O mundo não gira em torno dela", diz Lidi sobre Jojo 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/q3WX7vigBC — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

EITA que o feno tá pegando fogo entre Lidi e Jojo 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/BePB1vbLyV — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

A discussão entre Lidi e Jojo está longe de acabar 🔥 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/IqpauLdE0f — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

Veja também: Quem votou em quem na formação da 11ª roça

Biel e Tays lavaram a roupa suja

Biel e Tays também lavaram a roupa suja durante a décima primeira formação de roça de A Fazenda 12. Durante a dinâmica do ‘resta um’, Tays teve duas opções para salvar: Biel ou Mateus. Apesar de ter terminado o namoro com o funkeiro, a peoa resolveu salvá-lo, porém soltou algumas críticas. “Hoje eu e Biel meio que estamos com a relação esquisita, é uma pessoa que estou muito magoada com algumas coisas. Não sei se ele se importa. Vou salvá-lo hoje, mas isso não significa que daqui pra frente pode continuar ou não ser mais a minha prioridade. Porque vou deixar prioridade na minha vida aqui dentro pessoas que sejam 100% verdadeiras comigo. Estou muito com o pé atrás em relação a ele”, disse a baiana.

“Você sempre teve total liberdade de vir conversar comigo”, rebateu o peão de A Fazenda 12.

Tays salva Biel no Resta Um, mas aproveita para mandar um recado ao peão 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/ZhC5pVv8A4 — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

Veja como foi o fim de ‘Tael’, relação de Tays e Biel

Peões foram surpreendidos com duas votações

Os participantes de A Fazenda 12 foram surpreendidos durante a votação. Diferente das dinâmicas das outras semanas, nesta formação de roça não houve puxada da baia. O que aconteceu? Duas votações foram estabelecidas, uma entre os moradores da baia e uma entre os da sede. Sendo assim, Raissa Barbosa foi a mais votada da baia e Mariano foi pela sede. O sertanejo empatou com Stéfani Bays no número de votos, porém a fazendeira Jojo desempatou a disputa, colocando o cantor na berlinda.

A Fazendeira Jojo desempata a votação da sede e manda Mariano para a #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/9S4I4J9kVp — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

Lidi, Mariano, Raissa ou Mateus, quem deve sair?

Quem foi vetado?

Mateus Carrieri se tornou o quarto roceiro ao não ser salvo por ninguém no ‘resta um’. O peão teve o poder de vetar um dos colegas de A Fazenda 12 da Prova do Fazendeiro, que será realizada hoje, quarta-feira (25). O ator vetou Lidi, porém as coisas mudaram com a abertura da chama verde.

Lidi usou poder da chama verde e revoltou Mariano em A Fazenda 12

Lipe Ribeiro, que venceu a Prova de Fogo da semana, escolheu ficar com a chama vermelha e deu a verde para Lidi. Após o fim da votação, a peoa abriu a chama que permitia que anulasse o veto que recebeu e então vetasse outro participante de A Fazenda 12. A atriz escolheu vetar Mariano, que ficou revoltado com a atitude.

“Lidi você é uma das pessoas mais ingratas que eu já conheci aqui. Não esperava”, disparou o sertanejo.

Com o Poder da Chama Verde, Lidi volta a disputar a #ProvaDoFazendeiro e opta por vetar Mariano 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/oEVKVA9ikg — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

"Você é a pessoa mais ingrata daqui", diz Mariano à Lidi após ser vetado da #ProvaDoFazendeiro 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/3Au0L4qQRL — A Fazenda (@afazendarecord) November 25, 2020

Quem é o peão mais desagradável? Vote