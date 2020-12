A Fazenda 12: última festa será na madruga com finalistas e eliminados

Os eliminados de A Fazenda 12 vão retornar à sede do reality show em Itapecerica da Serra (SP) na madrugada desta quarta-feira (16). Por volta das 01h, o evento promete agitar os ex-peões e os finalistas da décima segunda temporada do confinamento rural.

Por meio das redes sociais, Lucas Strabko, o Cartolouco, não escondeu ansiedade para retornar à sede de A Fazenda 12. “Os inimigos do fim. Aquecimento para a festa de hoje”, brincou ele, com Mariano e Lucas Selfie nos corredores do hotel em que estão hospedados.

“Hoje é dia de festa, nós vamos hoje e vai ser brava. Nossa, segura papai”, disse ainda o jornalista esportivo no confinamento dos eliminados.

O que tem em A Fazenda 12 hoje?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A edição desta terça-feira (15) será marcada com o desfecho da última roça especial que vai definir os dois finalistas restantes. Estão na berlinda Lipe Ribeiro, Stéfani Bays e Tays Reis. Os que se saírem bem nessa votação vão se juntar a Biel e Jojo Todynho, que já estão no último episódio de A Fazenda 12.

O programa também será marcado com um especial de lavação de roupa suja, gravado na madrugada passada. Na ocasião, os peões assistiram cenas marcantes de A Fazenda 12e acertaram os ponteiros com mediação do apresentador Marcos Mion.

Entre os momentos de destaque, Raissa Barbosa e MC Mirella relembraram uma reunião de condomínio em que a cantora teria tentado provocar a expulsão da ex-amiga. Além disso, Jojo Todynho trocou farpas com Mion e Biel recebeu uma cortada do comunicador após se negar a gravar a lavação de roupa suja.

Em tempo, nesta quarta a edição de A Fazenda 12 vai mostrar os melhores momentos da festa do reality show rural. O evento antecede a grande final da temporada, que está marcada para acontecer nesta quinta-feira (17) ao vivo. O vencedor vai embolsar o prêmio máximo de R$ 1,5 milhão.