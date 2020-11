A Fazenda 12: Valor da multa de quem desiste é revelado

A multa cobrada dos participantes que desistirem do confinamento em “A Fazenda 12” foi, finalmente, revelada na web. O alto valor surpreendeu todos os internautas e muitos deles afirmaram que agora entendem o motivo dos participantes ficarem com medo de bater o sino na sede.

Qual o valor da multa?

De acordo com o site “Notícias da TV”, o valor da multa para quem desistir de “A Fazenda 2020” seria algo em torno de R$ 70 mil reais.

Além disso, a quantia deverá ser depositada diretamente na conta da Record. “Na hipótese da desistência durante a participação do programa, o contrato será considerado automaticamente rescindido. Ficando neste caso a contratada [participante] obrigada a devolver todos os valores que tiver feito jus”, diz o documento.

Ainda segundo a publicação, o contrato ainda ressalta que deverão ser devolvidos a remuneração de R$ 70 mil e os prêmios. Os valores oriundos de merchandising e eventuais premiações também serão devolvidos. O participante que decidir tocar o sino também deverá arcar com multa rescisória no valor correspondente ao valor total do contrato.

Quem está prestes a bater o sino em “A Fazenda 12”?

O assunto da desistência do programa está, mais do que nunca, presente nas conversas dos peões. Isso devido ao fato de que a pressão na Fazenda 12 está enorme. Além disso, com o passar dos dias, os participantes estão começando a sentir mais saudade da família e dos amigos.

Nesta última terça-feira (03), a participante Lidi confessou que estava prestes a tocar o sino. A conversa aconteceu na presença de Stéfani Bays e Mirella. “Sei lá, faz uns três, quatro dias que estava a ponto de bater o sino. Eu tô aqui. É dias e dias”, afirmou Lidi.

Jojo Todynho também estava prestes a desistir da Fazenda 12. A cantora ficou decepcionada após perder a prova do fazendeiro e afirmou que não aguentava mais o confinamento. Jakelyne Oliveira consolou a amiga e ficou ao seu lado.

