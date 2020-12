A Fazenda 12: veja as reações dos peões após a eliminação de Mariano

Mariano não conseguiu derrotar Jojo Todynho e Lipe Ribeiro na décima terceira roça de A Fazenda 12 e acabou deixando o confinamento na noite de ontem, quinta-feira (10). O peão foi o menos votado da berlinda e somou apenas 24,91%. Jojo e Lipe conseguiram 46,78% e 28,31% dos votos, respectivamente. Após a eliminação do sertanejo, as reações foram diversas, desde choro até comemoração. Confira:

A Fazenda 12 – Jojo não conseguiu comemorar retorno

Jojo Todynho foi a peoa mais votada da berlinda e a primeira a voltar para a sede de A Fazenda 12. Quando recebeu a informação de Marcos Mion que estava salva, a peoa disse que não conseguia comemorar porque estava na roça com duas pessoas que gostava muito. “Carinho imenso”, contou. A dona do hit “Que tiro foi esse?” abraçou Mariano e Lipe Ribeiro, que aguardavam para saber quem seria o eliminado da noite, e voltou para a sede.

Quando entrou pela porta da sala, a carioca demonstrou estar emocionada. “Não consigo nem comemorar cara”, disse, triste. Tays Reis foi até a porta para receber a colega de A Fazenda 12, a abraçou e comentou: “calma”. “Estou feliz, estou com dor”, disse Jojo.

Tays chorou

Na semana passada, Tays perdeu sua melhor amiga no reality show rural, Jakelyne Oliveira. Nesta semana, a cantora se despediu de Mariano, que também era muito próximo da baiana. Abalada com a eliminação, a peoa foi para a despensa de A Fazenda 12, sentou no chão e chorou muito.

Lidi comemorou volta de Lipe

Lipe Ribeiro foi o segundo mais votado da décima terceira berlinda de A Fazenda 12. Quando o carioca retornou à sede, Lidi Lisboa foi ao delírio, a atriz da Record TV gritou e correu para abraçar o colega. “Meu Deus, Meu Deus, obrigada meu Deus”, comentou a paraense enquanto chorava abraçada com Lipe.

