A Fazenda 12: veja quais são as 5 maiores e melhores amizades da edição

Que o público de A Fazenda 12 gosta de ver um barraco todo mundo já sabe. Mas para além disso, não podemos esquecer das amizades que têm se fortalecido dentro do reality, como Jojo e Lipe que ganharam até um shippname e Mateus e Juliano, que já eram amigos antes do confinamento e estão estreitando os laços.

O DCI preparou uma coletânea com as melhores amizades de A Fazenda 12 e seus melhores momentos. Confira!

Jojo e Lipe entregam o que os fãs de A Fazenda 12 querem

A amizade entre Jojo e Lipe em A Fazenda 12 ganhou até shippname entre os fãs do reality, que apelidaram os dois de Jolipe.

O carinho entre os dois é perceptível, apesar de eventuais discussões. Mas o que chama a atenção mesmo são as risadas que os dois arrancam do público, principalmente no pós-festa quando Lipe fica alegrinho demais e leva uma dura da Jojo.

Tays e Jake quase foram para a roça juntas

Tays e Jake também entram no pódio das melhores amizades da A Fazenda 12. Não é incomum ver a cantora desabafar com a Miss, principalmente quando o assunto é o affair com Biel.

Na formação da 7ª roça, quando foram juntas para a berlinda, Jake chegou a dizer que seu maior medo no reality era ir para a eliminação com alguém que gostasse muito, e sendo Tays a adversária da vez piorou ainda mais a situação, segundo ela.

No fim das contas, Jake venceu a prova do fazendeiro mesmo depois de ser refeita por conta do erro na contagem dos pontos e se livrou se enfrentar a amiga na roça.

Da vida real para A Fazenda 12: Mateus e Juliano

Apesar de alguns momentos de tensão por conta dos grupos que escolheram dentro do reality, Mateus e Juliano são grandes amigos mesmo antes do confinamento em A Fazenda 12.

O jornalista chegou até a dizer que dentro da casa só considerava Mateus e Biel como amigos de verdade. E podemos dizer que, do lado de cá, a afirmação parece bastante verdadeira.

Embora alguns fãs de A Fazenda 12 acreditem que a reaproximação de Juliano com Mateus tenha sido uma forma do jornalista escapar das polêmicas do grupo do bico preto com medo após a eliminação de Luiza e Victória, Juliano afirmou que sentia identificação com o ator desde 2004, quando o entrevistou.

Stéfani e Mirella se “BFF” em A Fazenda 12

A amizade entre Stefani e Mirella já deu muito o que falar, principalmente quando um carro de som contratado por fãs de Sterella, como são chamadas, passou uma mensagem clara para a funkeira: que ela retomasse a amizade com a influencer e se afastasse de Biel e Juliano.

Próximas desde o início de A Fazenda 12, podemos dizer que o aviso surtiu efeito, e as peoas se reaproximaram. Entretanto, mesmo com o distanciamento, as duas nunca deixaram de conversar, mesmo Stéfani não concordando com as amizades de Mirella dentro do programa.

Lidi e Lucas Selfie têm altos e baixos, mas se protegem

E falando de altos e baixos, é bom relembrar a relação entre Lucas Selfie e Lidi Lisboa.

Os peões de fato já brigaram algumas vezes – uma delas bem recentemente – mas independente de qualquer discussão, ambos se mantiveram protegendo um ao outro nas votações e no resta um.