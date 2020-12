A Fazenda 12: veja quem são os ex-peões que estão em pré-confinamento

Lucas Cartolouco resolveu fazer uma série de vídeos mostrando como é o pré-confinamento dos eliminados do reality A Fazenda 12. Através da sua rede social do Instagram, o jornalista esportivo publicou Stories de dentro do hotel. Confinado, ele também reencontrou com o youtuber Lucas Selfie. O confinamento também conta com Luiza Ambiel, Carol Narizinho, Rodrigão, Juliano Ceglia, Raissa Barbosa e mais.

A Fazenda 12: Record confina ex-peões

Neste sábado (5), a Record deu início a um novo pré-confinamento para os eliminados do programa. Cartolouco, Lucas Selfie, Luiza Ambiel, Carol Narizinho e entre outros eliminados, foram colocados em um hotel próximo da sede em Itapecerica da Serra. Tudo porque os ex-peões voltam ao reality para a grande final.

Até o momento não foi revelado a data exata que os ex-participantes irão poder voltar à sede do programa. Além do pré-confinamento no hotel, todos os participantes fizeram testes de coronavírus, para garantir a segurança de todos. Sem a proibição de celulares com acesso a internet, os eliminados puderam se distrair um pouco. Afinal, não foi revelado até quando eles devem ficar isolados.

Cartolouco foi um dos primeiros a chegar no hotel e logo que colocou os pés no quarto, fez um Stories no Instagram para falar que foi o primeiro a tomar banho. “O primeiro a inaugurar o chuveiro do pré-confinamento foi o papai, tá?”, disse o jornalista. No programa, ele era famoso por não tomar banho. Em outro vídeo, ele mostra o encontro com Lucas Selfie. Mas, no momento em que ele chega perto do colega, ele é interrompido por uma mulher, possivelmente da produção de A Fazenda 12.

Em um dos momentos, Cartolouco dispara: “Eu tô tocando tanto o puteiro aqui que botaram um segurança na minha porta já”.

Quais as novidades para a grande final?

A grande novidade, é que nesta edição a grande final será formada por quatro participantes. Porém, um deles será eliminado logo no início do ao vivo, deixando os finalistas ainda mais apreensivos para o anúncio do apresentador Marcos Mion.

Dinâmica da final

Para agitar ainda mais o fogo no feno! Nesta edição terá uma atividade programada para a grande final do reality da Record TV. É a chamada “lavadeira”, dinâmica que terá a presença de todos os 20 participantes e que pode causar ainda mais conflitos entre eles, afinal, eles poderão ter a oportunidade de literalmente ‘lavar a roupa suja’ e também relembrar brigas e discussões, que ocorreram durante o confinamento rural.

Um fã será a plateia da grande final

Como já revelado anteriormente aqui no DCI, um fã de A Fazenda 12 terá a sorte de poder assistir a final direto de Itapecerica da Serra. Isso, graças ao concurso do aplicativo TikTok. Para participar da promoção “SeFosseOFazendeiro”, o interessado deverá baixar e abrir uma conta na rede social do momento, o aplicativo TikTok. Segundo o regulamente, o período de participação será entre 0h do dia 19 de novembro até as 23h59min do dia 10 de dezembro de 2020. Após baixar e abrir a conta e acessar a interatividade da página, o participante da promoção deverá ficar atento ao e-mail e aplicativo, caso a Promotora entre em contato.