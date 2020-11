A Fazenda 12: veja quem votou em quem na formação da 10ª roça

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Chegamos à 10ª roça em A Fazenda 12 nesta terça (18), com Mirella, Mateus, Stéfani, e Jojo na disputa pela permanência da casa. Confira tudo o que rolou na noite de formação da roça, como cada peão votou e a super reviravolta do quinto banquinho.

Poder da chama verde a fazenda 12 definiu a roça

A noite de votações foi marcada por novas dinâmicas no jogo: além dos poderes que já haviam sido conquistados por Mariano durante a prova de fogo, a produção de A Fazenda 12 também incluiu uma surpresinha, e adicionou um quinto banquinho.

Com isso, a princípio, a roça seria formada por cinco peões. Mas a chama verde, que ficou com Mariano, mudou tudo e definiu a formação da roça.

Quem votou em quem?

Mateus Carrieri votou em Lipe Ribeiro

Stéfani votou em Mateus

Mariano votou em Jojo Todynho

Raissa Barbosa votou na Tays Reis

Tays votou em Jojo

Lipe Ribeiro devolveu o voto em Mateus

Mirella votou, também, em Mateus

Jojo Todynho devolveu o voto em Tays

Lidi Lisboa votou em Mateus

Biel votou em Jojo Todynho

Como votou a fazendeira Jakelyne?

O voto da fazendeira da semana em A Fazenda 12 foi para Mirella, sob a justificativa de que sempre levava em consideração os votos que já havia recebido anteriormente. “É a indicação mais difícil, porque automaticamente dependendo da minha indicação eu coloco as pessoas que eu gosto em risco”, começou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Segundo ela, das pessoas disponíveis que já haviam lhe dado um voto, Mirella era quem ela tinha menos proximidade em A Fazenda 12. “Dentre as pessoas que já votaram em mim, quem eu tenho menos afinidade e proximidade é a Mirella, e é por isso que hoje eu voto nela”, justificou.

Muito mais calma que em outras indicações, Mirella disse que já estava preparada para ser indicada à roça e que esperava a decisão da fazendeira.

A Fazenda 12: confira justificativas dos votos da casa

Mateus Carrieri foi o primeiro a votar para formar a 10ª roça em A Fazenda 12 e escolheu Lipe Ribeiro. Apesar da proximidade dentro da casa, o ator explicou que ambos já haviam conversado sobre a indicação.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em seguida foi a vez de Stéfani, que relembrou a discussão que teve com Mateus durante a semana. Apesar de já terem se resolvido e se desculpado, o ator foi a opção de voto escolhida pela ex-MTV.

O terceiro peão a votar foi Mariano: “Vou ter que usar o critério de devolver o voto de amor que a Jojo me deu semanas atrás”, disparou. A funkeira rebateu, aos risos: “Não te dei voto de amor não, foi pra você me devolver depois”.

Briga por ovos justificou voto de Raissa

A polêmica da briga pelos ovos que foi assunto da semana em A Fazenda 12 foi a justificativa de Raissa ao votar em Tays.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Eu podia simplesmente falar que vou devolver o voto na semana passada, mas houve uma pequena discussão hoje por um motivo bobo, que foram os ovos que ficam pra uso da casa. Por isso voto na Tays”, explicou.

A modelo ainda disse que enxergou egoísto na atitude de Tays. A declaração causou uma pequena discussão entre as duas, e Tays chegou a se desculpar com sua família e o público alegando que jamais brigaria por comida.

No embalo, ela foi a próxima a votar com lágrimas nos olhos.

“Esse voto que eu vou dar hoje é muito triste, me perdoa Jojo. O Lipe, o Mariano e Teteu foram pessoas que eu criei um vinculo muito grande desde o começo, desde a época do Juliano. É com muita dor no coração que eu tô votando na Jojo”, justificou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Lipe Ribeiro devolveu o voto em Mateus, assim como Mirella.

A funkeira, que já estava na 10º roça em A Fazenda 12 por indicação da fazendeira, ficou bastante indecisa, mas escolheu o ator por não querer votar em Jojo ou Lipe, de quem se aproximou nas últimas semanas.

A Fazenda 12: Jojo ‘vota’ em Mion

Na sequência, Jojo devolveu o voto que levou de Tays, mas antes fez uma brincadeira com o apresentador de A Fazenda 12: “A pessoa que eu vou votar aparece aqui quando quer, fala quando quer… meu voto é em você, Mion”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na baia, foi a vez de Lidi. A peoa tem se mostrado bastante irritada e no limite com o confinamento na sede de A Fazenda 12, mas em sua justificativa mostrou estar mais serena e em paz. Entretanto, seu voto foi em Mateus, com quem disse ter tido algumas questões durante a semana.

Por último foi a vez de Biel, que mais uma vez usou sua falta de afinidade com Jojo para justificar o voto na funkeira. Com quatro votos, portanto, Mateus foi o segundo escolhido para disputar a 10ª roça em A Fazenda 12. O ator escolheu puxar Stéfani da baia para sua primeira roça.

“Parece um repeteco da semana passada, eu vou por um critério das pessoas que votaram em mim hoje, não tem jeito. Na festa a Lidi falou que ainda vamos nos entender lá fora, mas quero me entender com ela aqui dentro, então vou escolher a Stéfani”, explicou.

Poderes da semana mudaram rumo do jogo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Conquistado por Mariano, o poder da chama vermelha foi entregue a Lipe Ribeiro, e dizia que o dono deveria indicar o 4ª roceiro entre os peões da sede. Dentre as opções, restaram Mariano, Jojo e Tays.

O ex-MTV optou por indicar Tays. “A Jojo sei que me tem como segunda prioridade, a Tata sei que me tem como terceiro ou quarto. É com muita dor no coração e torcendo muito pra ela voltar que voto nela”, disse.

Em seguida foi revelado que a roça da semana teria mais uma variável: um quinto banquinho, onde o indicado seria definido pelo resta um. A dinâmica seguiu da seguinte forma:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Tays salvou Biel

Biel salvou Mariano

Mariano salvou Lipe

Lipe salvou Lidi

Lidi salvou Raissa

Com isso, Jojo Todynho ocupou o último banquinho.

Mas o que realmente mudou completamente o rumo do jogo em A Fazenda 12 foi o poder da chama verde. Basicamente, toda a histórica de cinco indicados na roça foi só para agitar os ânimos mesmo. No fim das contas foi Mariano quem definiu a formação da roça, já que o poder da chama verde deu a ele a chance de tirar um peão da roça e vetar quem não participaria da prova do fazendeiro. A escolha foi por salvar Tays da roça e vetar Mirella da participação da prova do fazendeiro.