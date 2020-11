A Fazenda 12: quem votou em quem na formação da 11ª roça

A 11ª roça em A Fazenda 12 foi formada na noite dessa terça-feira (24). Estão na berlinda Lidi Lisboa, Mariano, Raissa e Mateus. Veja como cada peão votou, os bate-bocas e tudo o que rolou na noite de formação da roça!

Quem está na roça da semana de A Fazenda 12?

Nessa semana, a dinâmica da formação da roça foi modificada: os peões da sede votaram entre si para escolher o segundo roceiro e o mesmo aconteceu entre os peões da baia para definir quem sentaria no terceiro banquinho.

O primeiro e o último roceiro foram definidos da forma convencional, através da indicação da fazendeira e pela dinâmica do resta um, iniciada pelo dono do poder vermelho.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na sede de A Fazenda 12 os peões votaram da seguinte forma:

Mariano votou em Stéfani Bays

Biel também votou em Stéfani Bays

Stéfani devolveu o voto em Mariano

Lipe Ribeiro votou em Biel

Lidi votou em Mariano

A fazendeira da semana foi quem desempatou a votação e mandou Mariano para a roça. “Seria injusto da minha parte colocar a Tete porque ela acabou de voltar de uma roça muito dolorida”, justificou.

Já entre os participantes da baia a votação foi:

Tays votou em Raissa Barbosa

Raissa votou em Mateus Carrieri

Mateus devolveu o voto em Raissa

Jakelyne votou em Raissa Barbosa

Assim, com três votos, a vice-Miss Bumbum foi a terceira indicada à roça em A Fazenda 12. Estão na berlinda Lidi Lisboa, Mariano, Raissa e Mateus.

Em quem a fazendeira Jojo Todynho votou?

Jojo Todynho, a fazendeira da semana em A Fazenda 12, indicou Lidi Lisboa para a roça. A funkeira usou como justificativa a situação da roça anterior, em que Lidi escolheu salvar Raissa no resta um e mandar Jojo para a roça.

“A pessoa que eu vou indicar é alguém que eu me decepcionei na roça passada porque tudo que a gente faz é de coração, mas quando a pessoa nos passa uma lucidez, uma coerência, no momento oportuno a gente espera por isso e acaba se decepcionando”, explicou.

Lidi disse que já esperava a indicação e que a atitude de salvar Raissa foi de coração e não apenas pensando no que Lucas Selfie, seu amigo mais próximo em A Fazenda 12, faria.

“Eu tenho os meus pensamentos, a minha cabeça e a minha personalidade. Ela não conseguiu ver esse meu ponto de vista”, rebateu a atriz.

As duas chegaram a bater boca porque não entravam em um acordo a respeito da roça anterior. Jojo insistiu que Lidi era incoerente, e a atriz rebateu falando sobre a difícil convivência com Jojo em A Fazenda 12.

“Viver com você é algo insuportável e ninguém tem coragem de dizer isso. Você é folgada, sem noção, insuportável”, atacou Lidi. Jojo rebateu: “No dia-a-dia você dá piti por tudo, inclusive na prova você deu piti. Você é ótima né? O ar fica até leve quando você não está”, disse a funkeira antes de ser interrompida por Mion.

A Fazenda 12: confira as justificativas dos votos da casa

A votação da 11ª roça em A Fazenda 12 começou pelos peões da casa. Mariano foi o primeiro a votar, dizendo que sua opção de voto era Lidi, mas que como ela já estava na roça, o voto seria em Stéfani.

Biel votou em seguida, afirmando que não votaria em Lipe apesar dos desentendimentos do início do programa. Mariano também não era uma opção de voto para o funkeiro, que escolheu indicar Stéfani.

A ex-MTV, por sua vez, escolheu Mariano. “Eu sempre voto no Biel, mas a gente vem conversando bastante nos últimos dias e o Mariano é quem está mais afastado”.

Já Lipe votou em Biel mesmo após a melhora na relação dos dois pois não se sentia confortável votando em Stéfani ou Mariano. Por último, já na roça, Lidi votou em Mariano, que acabou empatato com Stéfani. O desempate foi feito pela fazendeira Jojo, que colocou Mariano na roça.

Dentre os peões da baia, Tays começou a votação, indicando Raissa por ter mais proximidade com Jakelyne e Mateus.

A modelo, por sua vez, escolheu votar em Mateus em uma tentativa de se salvar da roça, e teve o voto devolvido pelo ator.

Por último Jakelyne pontuou que Mateus e Tays eram muito próximos dela em A Fazenda 12 e por isso não tinha escolha a não ser indicar Raissa.

Com três votos, Raissa ocupou o terceiro banquinho da roça.

Dono da chama vermelha começou o resta um

Lipe Ribeiro, vencedor da prova de fogo dessa semana em A Fazenda 12, escolheu utilizar o poder da chama vermelha em seu benefício e pôde ser o primeiro a começar a dinâmica do resta um, que seguiu da seguinte maneira:

Lipe salvou Stéfani

Stéfani salvou Jake

Jake salvou Tays

Tays salvou Biel

Assim, Mateus foi o último a sobrar na dinâmica e foi o 4º indicado à roça em A Fazenda 12. O ator escolheu vetar Lidi Lisboa da prova do fazendeiro.

Poder da chama verde mudou rumo do jogo

Mais uma vez o lampião do caos mudou o rumo do jogo em A Fazenda 12. Dessa vez, Lipe compartilhou o poder da chama verde com Lidi, que já estava na roça.

O poder dava a ela o direito de mudar o peão vetado da prova do fazendeiro por qualquer outro roceiro.

O apresentador Mion enxergou na atitude de Lipe em dar o poder para Lidi uma estratégia articulada que já previa que a atriz seria, portanto, vetada da prova.

Assim, Lidi escolheu tirar Mariano da disputa pelo chapéu do fazendeiro, apesar de ter verbalizado a vontade de vetar Mateus. A escolha foi feita pensando que o jogador tem um bom desempenho nesse tipo de prova.

O sertanejo, contudo, não gostou do veto e provocou Lidi: “Lidi você é uma das pessoas mais ingratas que eu já vi aqui, eu vim pra essa roça pensando em te proteger. Eu tô muito decepcionado com você, absurdamente”, disparou.