A Fazenda 12: veja quem votou em quem na formação da 7ª roça

Mais uma formação de roça em A Fazenda 12, e dessa vez quem está na berlinda é Lipe, Victória, Jake e Raissa. Como de costume, a votação foi marcada por bate-boca e troca de farpas.

Poder do lampião decidiu primeiro indicado

A noite de formação da roça em A Fazenda 12 começou com a abertura do lampião, conquistado por Biel durante a prova de fogo.

O funkeiro escolheu a chama verde que lhe garantia a possibilidade de indicar o primeiro roceiro caso o fazendeiro da semana concordasse. De quebra, Juliano levaria R$20 mil para casa.

Parceiros de jogo, Juliano aceitou a dinâmica e Biel indicou Lipe, justificando que a decisão já havia sido tomada em conjunto com o fazendeiro com base em atitudes do influencer, que já usou poderes contra a dupla anteriormente.

Já Juliano pontuou que não há nenhuma motivação pessoal por trás da indicação, sendo apenas parte da estratégia do jogo em A Fazenda 12.

Lipe recebeu a indicação sem surpresa: “Eu já esperava, eu sabia que eles iam jogar juntos aqui, eu ja tinha colocado ele numa roça, mas de boa, vambora, a gente tá aqui pra isso. Uma hora isso ia chegar”, disse com tranquilidade.

Como votou a casa em A Fazenda 12

A votação da casa começou com Raissa, que indicou Victória após a confusão que aconteceu em A Fazenda 12 na última semana quando foi chamada de louca por Mirella, Luiza e Victória.

“A Victoria não tá sabendo o que é se posicionar. Fazer fofocar não é se posicionar. Ela tem que rever os conceitos dela sobre o que é se posicionar”, disparou Raissa.

A justificativa irritou a ex de Eduardo Costa, que bateu boca com Raissa dizendo que ela havia errado, sim, mas não havia a chamado de louca durante a confusão.

“Aqui todo mundo está sujeito a erros. Eu apontei o dedo na sua cara sim porque eu sai do meu normal, você saiu do seu normal diversas vezes aqui também”, acusou.

Jojo votou em seguida, surpreendendo com o voto em Mariano, dizendo que o jogo está se afunilando cada vez mais e ela ainda não tinha conseguido concluir sua tese.

Briga por causa de molho foi justificativa de Victória

IO voto de Victória foi em Lidi sob a justificativa de que apesar de terem se aproximado, continuava não concordando com as atitudes da atriz e que acabou se magoando com ela.

Lidi, entretanto, não sabia exatamente de qual situação a modelo falava e questionou. Por fim, Victória disse que uma briga por causa de um molho teria sido o estopim para indicar Lidi para a 7ª roça de A Fazenda 12.

As peoas começaram uma discussão e Lidi se mostrou, a todo momento, indignada com a justificativa.

Mariano e Mateus votaram em seguida e também indicaram Victória. O ator citou a comemoração dos peões após sua volta da roça.

“De 13 pessoas, 10 torciam pra que eu voltasse e seria injusto votar em uma delas. Não tenho nada contra, mas naquele momento, ela preferiu que a Lu ficasse e não eu”, relembrou.

Na baia, Mirella relembrou a briga com Lidi após sua punição e aproveitou para provocar a atriz anunciando seu voto: “Falar que você vai humilhar alguém é muito serio. Ela falou que ia me humilhar, mas até agora não humilhou”, debochou.

Assim como nos outros votos que recebeu, Lidi não quis gastar energia para se explicar ou se defender. A atriz somente relembrou que tudo que acontece em A Fazenda 12 permanece registrado e que o público está assistindo.

“Não vou me explicar, a melhor resposta é o que está indo ao ar, está tudo gravado”.

Como já havia sinalizado, o voto de Tays foi em Stéfani.

Biel votou “prezando pela tranquilidade e convívio” em A Fazenda 12, indicando Lidi.

Já Stéfani pontuou que dentre as opções disponíveis seu voto seria em Biel.

Mais uma vez em cima do muro entre os dois grupos formados na casa, Lucas Selfie explicou que se votasse pelo coração seu voto seria na Lidi, mas que escolhia Mateus por ter sido questionado sobre o ovo que deu para Mirella.

Lipe aproveitou seu momento do voto para falar sobre a hipocrisia do grupo rival e indicou Victória. “É engraçado um grupo se chamar de minoria quando foi o primeiro grupo a ser formado aqui dentro. É um jogo muito sujo e muito feio. Tinha prometido não votar na Victória, mas ela se distanciou e eu fiquei chateado”.

A declaração gerou discussão e o quarteto tentou se defender.

Por último, Lidi e Jake deram seus votos para Victória, colocando a modelo na roça junto com Lipe.

A Fazenda 12: Victória usa estratégia para puxar peoa da baia

Citando estratégia de jogo, Victória escolheu puxar Jake da baia para a roça com ela.

“Pensando em alguma estratégia, alguma coisa que poderia ser benéfica a mim, eu vou puxar a Jake porque ela nunca esteve na roça e a Raissa já voltou duas vezes”.

Quem salvou quem no jogo do resta 1?

Jake: Mariano

Mariano: Mateus

Mateus: Jojo

Jojo: Lidi

Lidi: Lucas

Lucas: Raissa

Raissa: Stéfani

Stéfani: Mirella

Mirella: Biel

Assim, a terceira indicada à roça foi Tays.

Poder da chama vermelha mudou o rumo da roça em A Fazenda 12

Com os quatro roceiros definidos, o poder da chama vermelha foi invocado e mudou completamente o rumo da roça em A Fazenda 12.

O pergaminho dizia que o dono do poder poderia trocar o 4ª roceiro por qualquer outro peão de A Fazenda 12, exceto o fazendeiro da semana.

Assim, Tays foi salva por Victória, que escolheu Raissa.

“Eu tinha certeza que eu ia cair nesse banquinho pelo que aconteceu na roça passada no momento em que não tirei os dois votos da Mirella. Eu fiz isso porque ela tomou as dores da Luiza e virou as costas para mim”, disparou a modelo.

Com o poder do veto, Raissa tirou Victória da prova do fazendeiro.

Fãs pedem cancelamento do poder da chama vermelha

Durante a votação, os fãs de A Fazenda 12 no Twitter subiram hashtag CANCELA O PODER após Biel supostamente passar informações sobre o poder para Victória, algo que é proibido pelas regras do programa.

Mion, entretanto, ressaltou que uma câmera acompanhou o cantor a todo momento e que não foi constatada a fraude. Segundo o apresentador, Biel teria dito apenas que o poder era “p***”.

