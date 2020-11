A Fazenda 12: veja quem votou em quem na formação da 8ª roça

Juliano, Biel, Mateus e Tays estão na 8ª roça em A Fazenda 12. A formação da berlinda começou morna, mas no decorrer da votação algumas discussões mais acaloradas tomaram conta e tiraram alguns peões do sério. Pelo poder da chama vermelha, Lucas Selfie foi imunizado e não pôde ser votado nem pela casa, nem pela fazendeira da semana. Vem ver o que rolou!

Quem votou em quem?

Juliano Ceglia [roceiro] votou em Biel

Lidi Lisboa votou no Biel

MC Mirella votou no sertanejo Mariano

Mateus Carrieri votou em MC Mirella

Raissa Barbosa votou em Biel

Biel votou em Raissa Barbosa

Lipe Ribeiro votou em Biel

Jojo Todynho votou em Biel

Tays Reis votou em MC Mirella

Mariano votou em MC Mirella

Lucas Selfie votou em Biel

Stéfani Bays votou em Biel

Como votou a fazendeira?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A fazendeira Jake começou indicando Juliano sob a justificativa de que o jornalista precisava de uma motivação para continuar focado em A Fazenda 12 e que a roça daria essa motivação.

Juliano concordou com a justificativa e pontuou que a saudade dos filhos tem apertado. Ele ainda relembrou que havia conversado com a fazendeira sobre ser indicado por ela. “Estar na roça é um risco, pode ser suicida, mas se eu voltar da roça pode ser algo que me motive a ir até o fim desse jogo”, disparou.

Juliano já havia verbalizado a vontade de estar na roça para testar sua popularidade.

A Fazenda 12: como foram os votos dos peões?

Partindo para a votação da casa, Juliano foi o primeiro e surpreendeu indicando o amigo Biel. O apresentador de A Fazenda 12, Marcos Mion, não entendeu a lógica e pediu uma explicação.

Biel foi quem explicou: “Acho que a gente ta calejado, desde o começo sendo foco de votação. A gente sabe que nosso voto hoje pode não mudar muita coisa”.

Lidi repetiu o voto de Juliano e indicou Biel, sob a justificativa de não se dar bem com o funkeiro.

Em seguida foi a vez de Mirella votar na formação da 8ª roça em A Fazenda 12, e o escolhido foi Mariano. A funkeira pontuou que a escolha foi feita pensando que ele já havia votado nela e que sabia que ele aceitaria a indicação sem problemas.

Ela também ressaltou que o sertanejo é a pessoa com quem ela menos tem contato no reality.

Na baia, Mateus foi o próximo a votar, indicando Mirella. O ator disse que escolheu a funkeira pois ela já havia o puxado da baia para a roça anteriormente mas que, apesar disso, tem uma convivência pacífica com Mirella em A Fazenda 12.

Raissa relembrou desrespeito de Biel às regras

O voto de Raissa causou o primeiro bate-boca da noite, ao escolher Biel justificando que o desrespeito às regras do jogo na última formação da roça era sua motivação.

“Engraçado a Raissa falar em infringir regras, né?”, rebateu o funkeiro. Raissa não deixou barato e retrucou: “Você fala tanto em lealdade mas na hora de ser leal ao jogo você não foi. Nem desculpa você pediu cara, você bagunçou todo o jogo por causa disso”, desabafou.

Biel votou em seguida e devolveu o voto na modelo. Em seguida Lipe também deu seu voto a Biel, devolvendo o voto da semana anterior, que o levou para a roça.

Jojo e Biel discutem por fala de funkeiro em A Fazenda 12

O voto de Jojo em Biel causou mais uma discussão na formação da 8ª roça em A Fazenda 12. A funkeira relembrou o jogo das hashtags. “O biel me deu o voto de fake e se tem uma coisa que não sou nem nunca serei é fake”, disparou.

Ela continuou: “O meu voto pra ele [na última roça] seria pelo acontecido na festa neon em que ele falou pra mim que eu não gostava dele porque ele era branco. Eu nunca usei minha cor nem minha historia pra chegar em lugar nenhum, e racismo reverso nao existe né?”.

Biel não gostou da justificativa e rebateu dizendo que não se lembrava de ter falado aquilo, e Jojo não deixou barato: “Se não sabe beber, bebe mijo. Tá tudo filmado”.

O cantor tentou ainda se defender dizendo que vinha da mesma vertente musical que Jojo e que não entendia porque ela não simpatizava com ele, mas a funkeira rebateu dizendo que não tinha nada a ver com estilo musical e sim com pensamentos.

Jojo ainda pontuou diversas atitudes do rapaz dento de A Fazenda 12 em que não concordou. “Às vezes quando a gente tá alterado pelo álcool a gente fala algo que se arrepende. É um direito seu não lembrar, mas é um direito meu votar em você por isso”, concluiu.

Quem foi para a roça em A Fazenda 12??

A votação continuou e Tays escolheu Mirella por não ter outra prioridade de voto no momento. Mariano devolveu o voto em Mirella, sob as mesmas justificativas do voto que tomou – por ser a pessoa com quem menos convive. Lucas Selfie também relembrou polêmicas de Biel em A Fazenda 12 para justificar seu voto.

Ele pontuou a briga causada por Luiza após um suposto beijo dado por Jake em Lipe, e disse que Biel poderia ter evitado o burburinho pois estav presente e viu que nada aconteceu. “Quando a Luiza foi jogar o boato na roda o Biel é alguém que poderia ter evitado isso, ela teria ouvido ele”.

Ele também relembrou a última roça, quando deu o ovo dourado para que Biel participasse da prova de fogo e, em troca, o peão prometeu que não indicaria para a roça nenhum dos peões próximos a Selfie.

Entretanto, no fim das contas, Lipe e Raissa disputaram a berlinda – ambos amigos de Lucas. Stéfani também cutucou o funkeiro ao justificar seu voto: “Vou ajudar o Biel a fazer o jogo dele de apedrejado, de vítima, de calejado, então vou votar nele”.

Com 7 votos, Biel foi indicado pela casa.

Poder da chama vermelha decide 3º roceiro em A Fazenda 12

Além de imunizar Lucas Selfie, o poder da cham vermelha também deu ao peão a oportunidade de indicar o terceiro roceiro da semana, tirando de Biel a oportunidade de puxar alguém da baia.

Selfie optou por indicar Mateus Carrieri sob a justificativa de que não tem problreas de convivência com o ator, mas que ele não estava em sua lista de prioridades.

Selfie ainda disse que pensou em indicar Mariano para equilibrar a prova do fazendeiro, mas sentiu medo de que desse errado e o sertanejo fosse eliminado.

Chama verde imuniza dois peões no resta um

Ainda no começo do programa, Selfie escolheu dividir o poder da chama verde com Lipe, que teve a chance de ser imunizado no resta um e escolher mais um peão que estaria automaticamente salvo.

A escolha de Lipi foi por salvar Lidi. Mateus começou salvando Jojo, que escolheu Stéfani (a quem havia puxado para a baia e causado um desentendimento). Stéfani salvou a amiga Mirella, que surpreendentemente escolheu salvar Raissa, com quem já havia se desentendido no jogo anteriormente.

Ficou então nas mãos da modelo escolher quem seria o quarto roceiro da 8ª eliminação de A Fazenda 12: Tays ou Mariano?

Relembrando de um sonho que teve, sua escolha foi salvar Mariano e, portanto, Tays foi a quarta e última roceira indicada. Ela escolheu vetar Juliano da participação da prova do fazendeiro por um pedido do próprio jornalista.