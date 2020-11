A Fazenda 12: Veja quem votou em quem na formação da 9ª roça

A roça da semana em A Fazenda 12 está formanda, e estão na berlinda Jojo, Raissa, Lucas Selfie e Jake. A votação dessa semana foi diferentona e com muitas reviravoltas, já que 3 poderes diferentes estavam em jogo – os dois do lampião e um terceiro, conquistado por Biel em uma atividade. Lucas foi vetado por Jake e não participará da prova do fazendeiro.

Quem votou em quem?

Lipe Ribeiro votou em Mateus Carrieri

Mariano votou em Mirella

Lidi Lisboa votou em Mateus

Jojo votou em Jakelyne

Raissa votou em Mateus

Lucas Selfie votou em Jakelyne

Tays votou em Raissa

Jakelyne votou em Mateus

Stéfani votou em Mateus

Mateus votou na Raissa

Mirella votou na Tays

Como votou o fazendeiro Biel?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como esperado após as recentes discussões, inclusive no ao vivo, o fazendeiro Biel indicou Jojo Todynho para a roça com um discurso de que havia sido injustiçado pela funkeira, relembrando mais uma vez discussão que tiveram em uma festa e a falta de proximidade entre os dois em A Fazenda 12.

“Eu nunca falei com respeito com ela, porém já tive punição que levei sendo cobrado como ela nunca cobrou de ninguém, mesmo não sendo a posição dela. Já fui ameaçado ao vivo de ser agredido lá fora. Seria muito incoerente se eu não votasse na Jojo”, justificou.

Jojo recebeu o voto com indiferença e deboche. Ao ser perguntada por Mion se estava indignada com a indicação, a cantora disparou: “Indignada não, aceitei o voto do injustiçado, tudo bem. Já esperava, não é surpresa, cada um tem um jeito de pensar e esse é o dele”.

O apresentador de A Fazenda 12 rebateu, questionando se ela não gostaria de expor a sua forma de pensar, ao que respondeu: “Não, não estou afim”.

A Fazenda 12: confira as justificativas para os votos da casa

Lipe Ribeiro abriu a votação dizendo que nas últimas semanas se surpreendeu com muitos participantes em A Fazenda 12 e que sua escolha era com dor no coração. Mesmo sem nenhuma outra justificativa, o influencer escolheu Mateus.

Mariano votou de forma sucinta e direta, escolhendo Mirella. A justificativa foi a mesma das últimas semanas, dizendo que a funkeira era a pessoa com quem menos conversava.

Marcos Mion questionou Mirella se estava surpresa, mas ela não se abateu: “Ele fala que eu irrito ele né, deve ser por isso”.

Lidi Lisboa voltou a votar em Mateus, seu alvo há algumas semanas. Ela justificou dizendo que em outro momento sua escolha seria Mirella, com quem já protagonizou alguns dos maiores barracos de A Fazenda 12.

“Eu to dando uma chance pra essa relação, já briguei muito com ela, to dando essa chance e com o Mateus eu não tenho desavença nenhuma, pelo contrário ele é super pacificador”, justificou.

Peões voltaram a falar sobre prioridades no jogo

Na roça, Jojo escolheu votar em Jakelyne explicando que as opções estavam acabando. A princípio, seu voto seria em Selfie, mas como o peão estava na baia a cantora trocou seu voto.

A miss rebateu: “Na sua lista de prioridade eu sou a última pessoa?”, e Jojo respondeu: “A única prioridade que eu tenho aqui é o Mateus, como ele foi comigo do início ao fim, nada mais justo que ele ser minha prioridade em todos os momentos”.

O voto de Raissa Barbosa também foi em Mateus, de acordo com ela, em retribuição ao primeiro voto que levou do ator, na primeira semana de A Fazenda 12.

Na baia, Lucas Selfie se explicou a respeito de suas últimas estratégias de jogo, relevante inclusive a lógica por trás do voto que Jojo gostaria de atribuir a ele, e que ela também era sua opção. O youtuber também revelou que já havia prometido não votar em Mateus e, por isso, sua escolha era Jakelyne.

Tays votou em seguida: “Eu seria muito injusta se eu criasse ou inventasse algum motivo, porque não tem. A unica pessoa que me deu um motivo foi a Raissa, que me mandou direto pra roça. Mas espero que ela não fique chateada comigo porque eu realmente não tenho motivo pra votar em outras pessoas”.

Jakelyne fez uma análise do jogo antes de anunciar seu voto, dizendo que a escolha era tentando não colocar Mariano em risco e, ainda assim, se livrar da roça. Afirmou que seu voto foi decidido naquele momento, para Mateus.

A justificativa da miss foi rebatida por Lucas Selfie, que a acusou de não ter sido completamente honesta em sua justificativa, afirmando que durante a tarde ela já havia sinalizado que votaria em Mateus.

A miss se justificou dizendo que na ocasião não falava sobre seu voto, mas sobre o alvo geral da casa, que seria Mateus.

Stéfani também votou no ator, justificando que não votaria em nenhuma das meninas que estavam dentre as opções junto a ele – Mirella, Lidi, Raissa e Jake.

Apesar de ter levado votos de grande parte da casa, Mateus escolheu indicar Raissa por já ter combinado com Lidi que não votaria mais nela e por uma questão de princípios também não votaria em Jakelyne.

Segundo meus princípios desde o começo eu pensei nao posso votar na Jake, mesmo ela estando em competição comigo, mesmo me favorecendo. Mesmo pensando nisso tomei o voto dela”, desabafou.

Mirella foi a última a votar e escolheu retribuir o voto que recebeu de Tays na última roça.

Por fim, Mateus foi o escolhido pela casa, com 5 votos. Da baia, o ator puxou Lucas Selfie.

Poder da chama vermelha decidiu 4º roceiro

Em seguida à votação, Mion anunciou que era hora de abrir o poder da chama vermelha, escolhido pelo público de A Fazenda 12 através do Tiktok.

Dado a Lucas Selfie por Mirella, o poder dizia que o dono deveria: 2 peões, 1 para ganhar um prêmio de 10 mil reais e outro para ser o 4º roceiro.

Selfie escolheu presentear Lidi Lisboa com o prêmio, e indicou Jakelyne para ocupar o 4ª banquinho da 9º roça.

Poder especial mudou rumo da roça

Apesar de já ter indicado a primeira roceira da semana em A Fazenda 12, Biel também ganhou um poder especial durante uma atividade do AliExpress, que lhe deu a chance de trocar o 2º ou 3º roceiros por qualquer outro peão da baia ou da sede.

“Eu me identifico muito com o porquê do mateus estar aqui hoje nesse programa, é complicado pra ele, ele fez várias provas, não conseguiu ganhar nenhuma ainda… eu também fui pra três roças. Seria o certo a se fazer”, justificou ao anunciar que escolhia Mateus para deixar a roça.

Em contrapartida, sua indicação para tomar o lugar do ator foi Raissa, sob a justificativa de que havia se incomodado com a acusação de que Tays havia sido colocada na roça por sua culpa após quebrar uam das regras em A Fazenda 12.

Poder da chama verde foi a cereja do bolo

Por fim, o poder da chama verde nessa semana, que estava nas mãos de Mirella, não teve um poder tão grande com relação à roça, mas com certeza irá causar um desconforto em A Fazenda 12.

Mirella aceitou o prêmio de R$20 mil indicado pelo poder em troca de deixar a cada toda sem água encanada por 48 horas.

“Eu quero ganhar os 20 mil reais, qualquer um no meu lugar faria isso, a gente já conversou sobre isso”, concluiu.