A Fazenda 12: Victória fala que BMW em vídeo de Eduardo Costa era emprestada

Victória Villarim conversou com Luiza Ambiel sobre um vídeo da peoa de A Fazenda 12 com o ex-noivo Eduardo Costa que viralizou na internet há algum tempo. A modelo revelou que as falas do sertanejo no vídeo são mentira.

Na manhã desta terça-feira (20), Victória Villarim conversou com Luiza Ambiel na cozinha da sede de A Fazenda 12 sobre um viral de 2017 em que a modelo aparece com o cantor o ex-noivo, Eduardo Costa. O presente do cantor à modelo seria e uma BMW zero-quilômetro – o carro está avaliado em R$ 600 mil, mas de acordo com a peoa, a história não é bem essa. Vem ver o que rolou:

A Fazenda 12 – O que Victória falou sobre vídeo com Eduardo Costa?

Durante papo com Luiza, Victória lembrou de um vídeo com Eduardo Costa ao lado de um carro de luxo. “E aí, ele estava com o carro, a gente estava passeando. Fomos para a academia com o carro e ele falou assim: ‘vai ali no capô, senta ali para eu tirar uma foto sua’. Eu não ia postar, mas eu falei: ‘tá, tira’. Aí fui para tirar a foto e ele foi para frente do carro. Aí ao invés dele tirar a foto, ele pegou meu celular e fez stories”, contou a participante de A Fazenda 12.

A peoa de A Fazenda 12 continuou a história e revelou: “aí ele pegou e ficou falando aquelas coisas que eu não gosto nem de repetir que dá raiva. Eu não respondia, só ria. Aí ele perguntou de novo, na terceira eu respondi: ‘é meu, você [que deu]’. E ria, porque lógico que não, nunca me daria aquele carro”.

“Aí, postou [o vídeo]”, disse Victória. “Bombou”, lembrou Luiza. “Viralizou”, avaliou Victória. “É ótimo aquele vídeo”, elogiou a participante de A Fazenda 12.

Victória conta sobre um vídeo que viralizou na internet de quando "ganhou" um carro do seu ex-namorado 😂 Olha só! 👇

Relembre vídeo do sertanejo

Em 2017, um vídeo de Eduardo Costa ao lado de Victória Villarim viralizou na internet. O casal aparecia junto a um carro de luxo e o sertanejo questionava: “o que está fazendo?”. “Sentada aqui, tomando sol”, respondeu a modelo. “Sério? Carrão que você tem heim”, observou o cantor. “Você viu?”, disse a peoa de A Fazenda 12. “Quem te deu de presente?”, questionou Eduardo Costa. “Eu comprei, você sabe”, respondeu Victória. “Quem te deu de presente?”, o sertanejo voltou a perguntar. “Você”, disse a influenciadora digital.

