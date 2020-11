A Fazenda 12: vinho e treta! veja como foi o jogo da discórdia

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na noite de ontem, domingo (22), os participantes de A Fazenda 12 participaram de um jogo da discórdia. Cada um precisou escrever uma carta, escolhendo quem o peão queria e não queria que estivesse na final do programa. A ‘brincadeira’ acabou gerando tretas. vem ver o que rolou!

Peões de A Fazenda 12 realizam jogo da discórdia

Durante a dinâmica que agitou a noite de domingo (22) de A Fazenda 12, os participantes precisaram escolher entre os colegas um peão para não ver na final. As escolhas e justificativas usadas acabaram gerando confusão.

Jojo e Lidi brigaram

Lidi Lisboa e Jojo Todynho discutiram. A dupla acabou retomando o assunto da formação da décima roça do reality, momento em que Lidi escolheu salvar Raissa no ‘resta um’, o que resultou em Jojo indo para a berlinda de A Fazenda 12. “Pra mim você não salvou a Raissa de coração, foi para agradar o Lucas que nem aqui mais está”, disparou a dona do hit “Que tiro foi esse”.

“Entre Raissa e você, naquele momento eu preferi…”, respondeu a atriz. “Sim, por conta do Lucas”, afirmou Jojo.

Raissa e Biel trocaram farpas em A Fazenda 12

“Acho que isso aqui é muito desprezível porque quem define quem vai ganhar ou não é o publico. Infelizmente temos que fazer, como é da atividade, a gente sabe que funciona”, começou Biel, antes de ler sua carta. “Mas eu desejo que a Raissa não esteja na final, porque por mais que eu me entenda melhor com ela do que talvez outros peões ou peoas, ninguém faltou com respeito comigo ao ponto que ela chegou”, disse o peão de A Fazenda 12.

“Nem por isso acho que ela não mereça, mas a gente tem que falar alguém”, completou o funkeiro. “É reciproco”, respondeu a acreana. “Reciproco não, não faltei com respeito com você”, rebateu o intérprete de “Química”. “Recíproco a atividade”, especificou Raissa.

Quando chegou a vez da modelo, ela escolheu Biel como o peão que não queria ver na final. “Não é surpresa para ninguém, a gente teve vários atritos aqui dentro por conta de coisas que ele faz que eu não concordo”, disse a participante de A Fazenda 12.

Enquanto dava sua justificativa, Raissa se irritou por Biel estar com a cabeça abaixada e pediu: “você pode olhar para mim Biel?” O peão então disparou: “atritos? Nunca tive atrito com você meu bem. Sempre partiu de você, termina o seu texto, é a sua vez de falar”. “Estou tentando, mas olha para mim quando eu estiver falando”, reclamou a peoa de A Fazenda 12.

Peões tretaram após dinâmica

E as tretas não ficaram apenas na dinâmica. Após o jogo, duas brigas marcaram a volta à sede de A Fazenda 12. Nas duas, Mateus Carrieri estava envolvido. O ator discutiu com Jakelyne Oliveira, que não gostou de um comentário do peão, e também com Lidi, com quem brigou durante a dinâmica.

Mateus comentou em sua carta para Lidi: “durante o programa todo você votou em mim. Me tirou de brincadeiras valendo dinheiro em que me ajudaria a sustentar meus filhos ano que vem”. Durante a discussão que rolou na dinâmica, a peoa de A Fazenda 12 chegou a dizer que achava o ator chato e que não gostava da energia de Mateus.

Quando retornaram à sede de A Fazenda 12, a dupla voltou a bater boca. “Tu meter tuas filhas no meio. Muito feio Mateus”, reclamou Lidi.

