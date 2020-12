A Fazenda 12: ex-peões, climão e roça surpresa; tudo do fim de semana

A Fazenda 12 está chegando ao fim, na próxima quinta-feira (17), descobriremos quem levará o grande prêmio para casa. Mas antes, vamos falar sobre os últimos dias do confinamento e como foi o fim de semana. Sábado (12) foi marcado pela eliminação de Mateus Carrieri. A madrugada de domingo (13) foi agitada e trouxe todos os ex-peões de volta ao programa, a presença dos eliminados também agitou a tarde do domingo. Já o período da noite de domingo foi tensa e marcada por duas formações de roça. Veja como foi:

Ex-peões de A Fazenda 12 participaram de prova especial

Na madrugada de domingo (13), os seis participantes que ainda estão na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão foram surpreendidos com uma prova especial ao lado do ex-peões da temporada. Todos se abraçaram e comemoraram o reencontro. Em seguida, houve uma separação de trios.

Os confinados que ainda não foram eliminados se tornaram capitães e puderem escolher dois colegas para serem de seus times. A prova foi grande e teve várias etapas e duelos, no final, houve um empate entre a equipe de Lipe Ribeiro, formada pelo carioca, Raissa Barbosa e Lucas Maciel, e o grupo de Biel, com Rodrigo Moraes e Lucas Cartolouco. O ex-De férias com ex conseguiu sair vitorioso da prova especial, a última disputa de A Fazenda 12, e levou um carro. Seus companheiros de equipe, Lucas e Raissa, ganharam R$ 20 mil cada. Biel, Rodrigo e Cartolouco, que ficaram em segundo, levaram R$ 10 mil cada.

Amigo secreto teve climão entre Jojo e Juliano

Na tarde de domingo (13), os peões de A Fazenda 12 voltaram a rever os eliminados, dessa vez para um amigo secreto patrocinado. Durante a dinâmica, Jojo relevou que tirou o nome de Juliano na brincadeira. Quando a peoa entregou o presente nas mãos do jornalista esportivo, acabou gerando um climão ao negar um abraço. “Precisa de abraço não”, disse a dona do hit “Que tiro foi esse?” que logo saiu do palco.

o juliano parece aqueles parentes que passam o ano todo falando mal de você e quando chega nas festas de fim de ano, quer vim de falsidade. a jojo não foi mal educada, ela tá certíssima.#AFazenda12 pic.twitter.com/8KeaCAOMyy — LUKINHAS (@luscazou) December 13, 2020

Quem tirou quem?

Fernandinho Beat Box tirou Lipe Ribeiro – presente: caixa de som

Lipe Ribeiro tirou Rodrigo Moraes – presente: violão

Rodrigo Moraes tirou Mirella – presente: notebook

Mirella tirou Lidi Lisboa – presente: microondas

Lidi Lisboa tirou Mariano – presente: jogo de panelas

Mariano tirou Raissa Barbosa – presente: TV

Raissa Barbosa tirou Luiza Ambiel – presente: faqueiro

Luiza Ambiel tirou Mateus Carrieri – presente: bicicleta

Mateus Carrieri tirou Carol Narizinho – presente: tablet

Carol Narizinho tirou Biel – presente: câmera subaquática

Biel tirou Fernando Beat Box – presente: fritadeira elétrica

Lucas Selfie tirou Jojo Todynho – presente: luvas de box

Jojo Todynho tirou Juliano Ceglia – presente: cafeteira

Juliano Ceglia tirou Jakelyne Oliveira – presente: smartwatch

Jakelyne Oliveira tirou Lucas Selfie – presente: aspirador robô

JP Gadêlha tirou Tays Reis – presente: uma lavadoura

Tays Reis tirou Stéfany Bays – presente: assistente pessoal chromecast

Stéfani Bays tirou JP Gadêlha – presente: cadeira de gamer

Victória Villarim tirou Cartolouco – presente: controle xbox

Cartolouco tirou Victória Villarim – presente: toca disco

Mirella ganhou um Notebook do Rodrigo na brincadeira 'Amigo Secreto' que está acontecendo agora no reality show 'A Fazenda'. pic.twitter.com/VsYBYrGqFy — Update Mirella⚡ (@UpdateMirella) December 13, 2020

Mateus foi eliminado de A Fazenda 12

Na noite de sábado (12), Mateus Carrieri se despediu do reality show. O peão perdeu a disputa pela permanência em uma roça que disputou contra Jojo Todynho e Lidi Lisboa. O ator teve 20,02% dos votos, enquanto Jojo e Lidi tiveram 52,46% e 27,52% respectivamente.

Duas roças foram formadas

Na noite de domingo (13), os peões de A Fazenda 12 foram surpreendidos com duas formações de roça simultâneas. Marcos Mion explicou que todos os participantes que ainda estão no confinamento já estavam na roça, no entanto, era necessário que durante a formação de berlinda da noite, fosse decidido quem estaria na 15ª roça e quem estaria na 16ª.

Por conta de um poder especial de Lipe, recompensa por vencer a última prova da edição, o peão foi o primeiro a escolher com quem gostaria de ir para a roça. O carioca levou Tays Reis para o banquinho de roceira ao seu lado. Biel foi o segundo a escolher e levou Jojo Todynho para sua roça. Lipe escolheu Stéfani Bays para completar sua berlinda, e Lidi, que sobrou, ficou na roça de Biel e Jojo. A décima quinta roça, entre Jojo, Lidi e Biel, já está com votação aberta, um dos três deixará o programa hoje à noite, segunda-feira (14).

Calma que o Mion esclarece qualquer dúvida e explica as instruções da carta que Lipe ganhou na prova final 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/j5mSgGzME1 — A Fazenda (@afazendarecord) December 14, 2020

EITA QUE TÁ TODO MUNDO NA ROÇA! Calma que o Mion explica 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/Nh3HLT8kC7 — A Fazenda (@afazendarecord) December 14, 2020

Lipe puxa Teté e, assim, as Roças são: Lipe x Stéfani x Tays e Biel x Jojo x Lidi 🔥 Preparados para votar muito? 🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/hNBVW9a7Iu — A Fazenda (@afazendarecord) December 14, 2020

