A Fazenda 12: ‘vontade de socar teu olho’, diz Jojo para Lucas Selfie

Lucas e Jojo estão em pé de guerra em A Fazenda 12. Após um comentário da funkeira, o ex-Pânico soltou o verbo e disse: ‘precisei quebrar pra não dar uma bicuda’. Já, Jojo Todynho rebateu: ‘tudo que eu estou passando aqui dentro com você, lá fora você vai me pagar’. Vem ver o fogo no feno!

Na manhã deste sábado (17), o participante Lucas Maciel, conhecido como Selfie, surtou após ouvir um comentário da funkeira Jojo Todynho. No entanto, mesmo passado a festa ‘Likes’, a fúria parece não ter fim. Em conversa na sede de A Fazenda 12, ele disse para Lipe: “precisei quebrar pra não dar uma bicuda.”

A Fazenda 12: Lucas surta após comentário de Jojo

Em conversa com o agora, amigo Lipe Ribeiro, Lucas desabafou e revelou o que fez ele ficar tão nervoso a ponto de quebrar um vaso do programa. “Ela errou feio. Desculpa. Ela não é louca. Ela sabe que tudo que ela fala tem poder aqui. Falar que eu dei com a cabeça da menina na parede? Tá doida”, disse Selfie para o ex-MTV, que acrescentou: “Não é passando pano. Ela tem um carinho imenso por você.”

“Tem carinho nenhum. Imagina se eu saio por uma p**** dessa? Juro por Deus, eu gasto a grana que eu não tiver, mas ela não ganha isso. Ela não ganha uma p**** dessa. Eu f*** a vida dela”, criticou o peão, ainda irritado com a funkeira. Selfie ainda disse que o comentário da colega de confinamento é maldoso, e que por isso saiu quebrando tudo o que via pela frente. “Você acha que eu quero quebrar coisa? É tão surreal, é tão fora do meu normal, que eu precisei quebrar para não dar uma bicuda na boca dela. Foi horrível”, disse o peão em A Fazenda 12.

Porém, ao ver o estado de Lucas, Lipe tentou acalmar o colega pedindo dizendo que ainda é possível um pedido de desculpas tanto da parte dele, quanto de Jojo. No entanto, parece que não funcionou. Ainda enfurecido, Lucas soltou: “Quero que ela enfeia a desculpa no meio do c* dela. Não quero saber. Ela vai passar longe. Não quero saber”.

Lucas Selfie sobre Jojo: “eu pago uma lan house, mas ela não ganha uma porr* dessa” #AFazenda12 É cada coisa que chega a ser engraçado 😂 a pessoa surta, se descontrola, sai do personagem e se queima por causa de um mal entendido. #FestaAFazenda pic.twitter.com/jzTGdEyH8i — AntônioBraga (@antonio_braga70) October 17, 2020

O que Jojo Todynho disse que fez Lucas quebrar um vaso?

Tudo começou quando Lucas foi ajudar Jakelyne a colocar Lidi para dormir. Segundo o peão, Jojo o acusou de bater a cabeça da atriz na parede. O youtuber não gostou do que ouviu e teve reação de fúria logo em seguida. A Miss Brasil 2013 até tentou acalmar o peão, mas não adiantou. Para extravasar, ele pegou o primeiro pela frente e jogou no chão do reality A Fazenda 12.

No entanto, mais uma vez, o Playplus 24 horas não exibiu imagens da discussão, mas mostrou Lucas Selfie revoltado com o comentário de Jojo. Porém, pela manhã, Jojo contou sua versão para Mariano [fazendeiro] e Juliano Ceglia, na área externa da sede. “Não foi isso. Eu fiquei preocupada porque, numa brincadeira dessa… A [Hariany Almeida ex-peoa] foi expulsa do negócio [do BBB19]. Ele [Selfie] tava tentando controlar ela, ela [Lidi Lisboa] enfiou o dedo no olho dele. Ela foi virar, ele falou ‘Lidi, chega’, e ela estava com o corpo muito pra cima na cama e foi com a cabeça na parede. Só que ele estava com a mão no rosto dela. Eu tô dizendo para as pessoas não induzirem que ele bateu com a cabeça dela na parede. Eu estava preocupada com essa situação”, explicou.

Jojo explicando que não disse que o Lucas bateu a cabeça da Lidi na parede, e que fico preocupada com essa situação, das pessoas aqui fora ver como agressão #AFazenda12 pic.twitter.com/34kHSF89Vq — Lolla👜💥 (@ILolyolla) October 17, 2020

Jojo e Selfie conversam na sede de A Fazenda 12

Pouco tempo depois, Jojo foi conversar a sós com Lucas Selfie em A Fazenda 2020. A funkeira contou sua sua versão. “Toda vez que acontece uma situação eu te chamo e falo. Como vou te acusar de uma coisa que eu estou vendo o que está acontecendo? Eu pensei que você estava lúcido, mas não estava, não”, disse ela.

Essa dívida aí vai ser no débito ou crédito, Jojo? 🤔😂👀 Acompanhe #AFazenda12 ao vivo ➡️https://t.co/1zkxwVv68v pic.twitter.com/ciqwq8M0ON — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 17, 2020

“Na minha cabeça eu estava”, respondeu Selfie, já rindo. “Você acabou de me provar que você não estava. Vontade de socar teu olho. É que eu não posso te agredir, mas lá fora você me paga, Lucas. Tudo que eu estou passando aqui dentro com você, lá fora você vai me pagar”, ameaçou Jojo.