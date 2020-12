A Fazenda 12: votação tensa gera briga até entre amigos; como foi a roça

Jojo Todynho, Lipe Ribeiro, Stéfani Bays e Mariano não tiveram sorte e acabaram na roça durante a décima terceira formação de berlinda de A Fazenda 12, que foi realizada na noite de ontem, terça-feira (9). Mateus Carrieri teve sorte e escapou. A noite de votação foi tensa e gerou confusão até entre amigos, Mateus e Jojo acabaram discutindo. E esse não foi o único desentendimento da noite envolvendo Mateus, o peão brigou com Mariano e Lipe também. Até Tays Reis e Lipe, antes próximos, se alfinetaram e trocaram farpas. Confira:

Tays e Lipe trocaram farpas durante votação de A Fazenda 12

Antes de a votação começar na noite de terça-feira (8), Marcos Mion informou uma surpresa aos confinados, todos podiam votar e ser votados, ou seja, sem separação entre baia e sede. Tays Reis foi a primeira a votar, a baiana novamente votou em Lipe Ribeiro, quem costumava ser seu amigo no reality show rural.

“Enfim vou votar na pessoa que eu acho que pode votar em mim”, justificou a peoa de A Fazenda 12. “Eu já imaginava que se tivesse essa oportunidade de ela votar em mim, eu ia receber esse voto”, disse Lipe. O ex-MTV continuou: “meu voto não vai na Tatá, conversamos no closet e falei que ela não era minha opção de voto. Vou manter o que falei para ela. Quando puxei ela para a roça, eu só tinha duas opções de voto, ela e a Jojo, e ela falou também que eu não era opção de voto. Hoje aqui tem seis, mas tudo bem”.

“Mas você não está mais próximo de mim Lipe, você se afastou”, acusou a cantora. “Eu me considero próximo, mas tudo bem”, respondeu o peão de A Fazenda 12. “Então tá”, rebateu a participante.

Tays vota mais uma vez em Lipe, que não retribui o voto. Por sua vez, o influencer decide escolher Mateus 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/sWxWcQKYyI — A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2020

Mateus brigou com Mariano

Quando chegou a vez de Mariano votar, o sertanejo escolheu Mateus, o que acabou gerando um atrito entre a dupla, que já estava afastada no confinamento desde que Jakelyne Oliveira, décima segunda eliminada de A Fazenda 12, brigou com o ator. “Essa semana meu voto vai ser no Mateus, primeiro por conta das pessoas que restam, tenho afinidade com todos, inclusive com ele, mas foi a única pessoa que eu tive uma chateação essa semana na decisão da Prova de Fogo”, justificou o cantor.

“Qual foi a chateação?”, quis saber o apresentador de A Fazenda 12. O sertanejo explicou que estava nas mãos de Mateus decidir quem participaria da última Prova de Fogo da edição, mas o ator deixou Mariano de fora da disputa. O cantor também falou que esperava mais reciprocidade do colega, o que Mateus não concordou e rebateu: “eu não te vetei daquela prova de fazendeiro, queria que você lembrasse disso só. Então isso foi um jeito de te retribuir por você ter me salvado uma vez no ‘resta um’. Mas eu retribui sim aquela gentileza, arriscando ir com você para a Prova do Fazendeiro, só para te lembrar disso”.

“Você me surpreendeu porque uma coisa que você sempre defendeu, votar com o peso de uma convivência inteira, invés de algumas coisas pequenas. Você teve treta com a Lidi o programa inteiro, mas aí votou na Jake. Esse tipo de aproximações pra mim não estão soando verdadeiras”, disse Mariano. Os participantes de A Fazenda 12 começaram a bater boca e citaram novamente Jakelyne. “Para discutir comigo tem que ter argumento Mariano, porque eu tenho argumento”, disparou Mateus, que completou: “partiu da Jakelyne, eu reagi a uma ação, partiu dela toda aquela convivência vir por terra”.

“Tá certo, então tá bom, dois meses de atitude cair por terra”, ironizou o hit de “Camaro Amarelo”. “Quem começou a me atacar foi ela”, afirmou o ator.

EITAAA, quem achou que o clima já estava tranquilo entre os peões e não teria fogo no feno, se enganou! O clima esquentou e a discussão rolou solta entre Mateus e Mariano 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/5s3LBzy6ch — A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2020

Jojo Todynho e Mateus também discutiram

Durante o bate boca entre Mariano e Mateus, Jojo Todynho perdeu a paciência. “A verdade é que todo mundo já meteu o pau em alguém aí gente, tem que votar. Hoje tu dá voto, amanhã você toma, pronto. Segue Mion que hoje estou nervosa”, disparou a participante de A Fazenda 12.

“Estou conversando sobre o voto que tomei e está tudo certo”, rebateu Mateus. “Ai, mas é muita balela, toda terça-feira mesma coisa”, reclamou a dona do hit “Que tiro foi esse?”. “Quando você teve que justificar sua votação, você falou também”, disse o ator. “Sim, mas todo mundo sabe que é isso que acontece, a finalidade do jogo é isso”, retrucou a carioca.

Jojo perdeu a paciência com a discussão entre Mateus e Mariano e manda a real: "Esse é o objetivo do jogo" 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/9isuGfXUxJ — A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2020

Lipe alfinetou Mateus

Mateus puxou Lipe para o terceiro banquinho de roceiro e o carioca não se segurou. “Na verdade Mion, ele já queria ter votado em mim, tenho toda a certeza, só que ele votou na Stéfani para dar o discurso de princípios e caráter que está sempre ensaiado”, alfinetou o empresário.

“Você falar isso é muito engraçado, porque a gente nunca teve treta nenhuma”, respondeu Mateus. “Sim, mas quando você fala que faz parte do jogo, você entende, mas quando é votado não entende?”, questionou o participante de A Fazenda 12. “Eu entendo, mas fiquei chateado porque nessa votação não achei que você ia em mim”, rebateu.

Mateus puxa Lipe da baia direto para a Roça e os dois discutem no ao vivo 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/IIHhmF83tI — A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2020

Lidi indicou Mariano para roça de A Fazenda 12

Fazendeira da semana, Lidi Lisboa indicou Mariano para a décima terceira roça da temporada. “Eu sempre tive um pouco de receio de virar fazendeira, porque acho essa posição extremamente difícil e estamos nos finalmente do jogo, onde realmente altos e baixos acontecem”, comentou a atriz da Record TV. “As brigas a gente não tem opção a não ser resolve-las. Vou optar por um critério, esse pessoa não estou com nada além disso, mas uma vez ela recebeu um poder e me mandou direto para a roça”, completou.

Lidi faz seu discurso de Fazendeira e indica Mariano direto para a #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/EmDMpRSTCh — A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2020

Mateus escapou da berlinda de A Fazenda 12

Mateus foi o mais votado e ocupou o segundo banquinho de roceiro, no entanto, o peão teve sorte e escapou da décima terceira berlinda de A Fazenda 12. Biel, vencedor da última Prova de Fogo da edição, estava com a chama verde em mãos, que permitia que ele escolhesse entre R$ 20 mil ou trocar algum roceiro.

O funkeiro optou por tirar Mateus da roça e colocar Jojo Todynho no lugar.

Pelo Poder da Chama Verde, Biel recusa R$20 mil e troca Mateus por Jojo na formação da #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/SHSeXXzYBZ — A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2020

Quem foi vetado?

Stéfani Bays se tornou a quarta roceira ao ser a mais votada na segunda votação da noite, iniciada por conta da chama vermelha. A peoa teve o poder de vetar alguém da última Prova do Fazendeiro de A Fazenda 12 e decidiu tirar Mariano da disputa pelo chapéu de fazendeiro.

Stéfani veta Mariano da última #ProvaDoFazendeiro da edição e o sertanejo está direto na Eliminight 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/YOG96qe9gV — A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2020

