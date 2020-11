A Fazenda 12: votação, veto e lampião do poder; veja o que acontece hoje

Dia de formação de roça costuma ser o dia mais decisivo da semana no reality show rural. Hoje, terça-feira (24), a noite dos peões será cheia. Além da votação para definir os roceiros da semana, haverá veto para determinar quem vai poder tentar se tornar fazendeiro e quem não terá chance de receber o chapéu das mãos de Jojo Todynho, atual fazendeira. Também acontecerão surpresas por causa das chamas verde e vermelha do lampião do poder, e claro, as possíveis brigas de sempre. Confira como vai ser a noite de hoje em A Fazenda 12:

Décima primeira roça de A Fazenda 12 será formada hoje

Nesta terça-feira (24), a décima primeira roça da temporada será formada. Jojo é a fazendeira da semana e será a primeira participante a votar durante a formação de berlinda. Como fazendeira, a dona do hit “Que tiro foi esse?” pode indicar um peão da sede ou da baia.

Raissa Barbosa, Tays Reis, Mateus Carrieri e Jakelyne Oliveira estão na baia e por isso não podem ser votados pelos colegas de A Fazenda 12, no entanto, correm o risco de serem puxados para ocupar o terceiro banquinho de roceiro pelo participante mais votado da sede.

Lipe estará com o lampião do poder

Lipe Ribeiro terá poder na formação de roça, o peão venceu a Prova de Fogo pela terceira vez em A Fazenda 12. Lipe lerá os poderes das chamas verde e vermelha e escolherá uma para si e entregará a outra para qualquer colega, exceto Jojo, que é fazendeira da semana.

O poder da chama vermelha foi escolhido pelo público de A Fazenda 12 e permitirá que o peão com a chama vermelha em mãos comece a dinâmica do ‘resta um’. A chama verde é escolhida pela produção e tem o poder revelado apenas durante a formação de berlinda.

Alguém será vetado

Após os quatro roceiros da semana serem definidos, alguém será vetado da Prova do Fazendeiro, fazendo com que o vetado vá direto para a roça de A Fazenda 12. Os três peões que escaparem do veto poderão participar da disputa pelo chapéu de fazendeiro.

