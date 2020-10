A Fazenda 12: web se diverte com reação de Jojo; veja a comemoração

Mateus Carrieri teve 70,37% dos votos do público de A Fazenda 12 e permaneceu na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. MC Mirella foi a segunda mais votada (18,62% ) e conseguiu continuar no jogo. O retorno de Mateus para a sede foi muito celebrada, a comemoração dos peões, em especial a de Jojo Todynho, divertiu os internautas. Veja as reações:

Comemoração dos peões de A Fazenda 12 virou meme

Apesar de ser o mais votado da sexta roça de A Fazenda 12, com mais de 70%, Mateus foi o segundo a voltar para a sede. Como o próprio apresentador Marcos Mion anuncia, o retorno para a sede é aleatório, independente se o peão foi o primeiro ou segundo mais votado da berlinda. Os peões aguardavam ansiosamente para descobrir quem seria o eliminado, Mateus ou Luiza.

Ao abrir a porta do confinamento, Mateus entrou sorrindo e quase todos os peões de A Fazenda 12 saíram correndo e gritando descontroladamente para abraçar o peão. O momento virou meme nas redes sociais.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

a vacina chegando no sus pic.twitter.com/2kjckkbawt — aquela tchulim lá do insta (@tchulim) October 23, 2020

TENHA UMA AMIGA QUE VIBRE E FIQUE FELIZ POR VOCÊ IGUAL A JOJO VIBROU NA VOLTA DO MATEUS pic.twitter.com/Ly4bAiNjYN#EliminacaoAFazenda — Deprê Universitária (@universitariaOF) October 23, 2020

Web se divertiu com Jojo saindo do sofá

Jojo Todynho não tem o costume de levantar do sofá para comemorar o retorno dos colegas de confinamento ou até mesmo para comemorar quando um participante de A Fazenda 12 vence a Prova do Fazendeiro ou a Prova de Fogo. Geralmente a peoa comemora no sofá e depois parabeniza os colegas. Porém, desta vez foi diferente, a cantora saiu do sofá gritando e correu para comemorar com Mateus.

Depois, a dona do hit “Que tiro foi esse?” continuou a celebração abraçando os colegas e até dançando em cima da mesinha da sala de A Fazenda 12.

Jojo dançando ao som de Raça Negra pra comemorar a saída da Luiza #EliminacaoAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/puQ7nIZQgw — web divo vitor (@Vitor_h19) October 23, 2020

a prova de que essa eliminaçãofoi histórica, é que todas eliminações a jojo ta deitada e nessa ela gritou e pulou outras eliminações/ essa#EliminacaoAFazenda pic.twitter.com/Tb3yGsbEml — diário de umA travesti (@alinadurso) October 23, 2020

JOJO ME DEFINE COM O MATHEUS VOLTANDO KKKKKKKKKKKKKK#EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/8QCfM6sm39 — la la la (@lalalazei) October 23, 2020

Pra Jojo levantar do sofá tem que ser emocionante mesmo #EliminacaoAFazenda pic.twitter.com/0pG9vUQPc9 — Isabella 🐇💥🎪 (@isaaqueiroz__) October 23, 2020

Berlinda bateu recorde de votação

A sexta roça de A Fazenda 12 quebrou o recorde de votação de toda a história do programa. Foram mais de 799 milhões de votos no total, batendo os números de todas as edições.

Quem saiu de A Fazenda 12?

Luiza Ambiel não conseguiu votos suficientes para derrotar os oponentes e se despediu de A Fazenda 12. A atriz teve apenas 11,01% dos votos para ficar.