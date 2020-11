Os fãs da participante Jojo Todynho subiu a tag ‘Jojo Merece Respeito‘ na noite de terça-feira (24), como sinal de apoio. A tag foi parar entre os assuntos mais comentados no twitter, após fãs detectarem comentários com ofensas racistas contra a confinada no reality A Fazenda 12.

Confinada no reality da Record TV, a funkeira aproxima de mais uma noite de formação da roça, que promete grandes emoções. Jojo é a fazendeira da semana, e terá o poder de indicar um participante direto para a roça. Um dos alvos da peoa já foram definidos. Mas, tudo pode acontecer no programa ao vivo, sob comando de Marcos Mion.

A Fazenda 12: Jojo é alvo de comentários racistas

A intérprete do hit de sucesso ‘Que Tiro Foi Esse?’ e dona das frases mais emblemáticas desta temporada, foi alvo de comentários racistas da web. Fãs e admiradores de Jojo Todynho subiram a tag “Jojo Merece Respeito’, como repúdio aos termos ofensivos. Em um dos comentários, uma internautas questionou, após compartilhar um publicação com a seguinte ofensa: ‘Jojo Macaca‘. Ela escreveu, incrédula: “O que leva o ser humano menosprezar o próximo por conta da cor?“.

Fãs defendem Jojo contra haters

Após os fãs identificarem as ofensas racistas contra a participante do reality A Fazenda 12, fãs da funkeira e até mesmo pessoas contra qualquer tipo de preconceito, enalteceram a peoa. Muitos revelaram admiração pela cantora e cancelaram qualquer comentário racistas dos haters de plantão.

Vejam alguns comentários:

“Uma lenda desse não merece nem um hate, ela é só uma criança E NINGUÉM mexe com criança JOJO MERECE RESPEITO/ “Jordana é autêntica, tem brilho próprio e isso incômoda. Se vc sai por aí destilando ódio e vomitando preconceito o problema tá todo em vc ,não nela. Enquanto vcs são maldosos ela só cresce e brilha cada dia mais. JOJO MERECE RESPEITO”/ “Nem racismo, nem gordofóbia. Nossa Jojo destrói todas as barreiras e sempre nos faz felizes!!!”.

ELA É UMA MULHER INCRÍVEL, NÃO MERECE TODO ESSE RACISMO E GORDOFOBIA QUE SOFRE, NA PROVA DO FAZENDEIRO ELA FOI INCRÍVEL E QUASE GANHA DA JAKE E MUITOS JULGARAM POR SEU PORTE FÍSICO E CALOU A BOCA DE MUITA GENTE!

Jojo conclui tese e fala sobre racismo reverso

Durante uma votação da roça do confinamento rural de A Fazenda 12, Jojo Todynho debateu com o cantor Biel sobre racismo reverso. Tudo começou quando a peoa foi justificar o voto em Biel durante uma roça ao vivo, e abordou o tema em especial. Segundo Jojo, na festa ‘Neon’, o cantor teria questionado se a colega não gostava dele, por ele ser branco. A peoa ficou irritadíssima, e afirmou com todas as letras que racismo reverso não existe. O debate levantou pauta pra semana toda e muitas opiniões sobre a questão.

O fato é, que não é de hoje que Jojo aborda temas como esses em rede nacional. Em outra ocasião, ela falou sobre representar a mulher. Ela diz: ‘Eu falo ‘não’. Eu me represento, represento as minhas idealizações, se tiver pessoas que se identificam comigo, venham no meu barco. Mas, o fardo de eu levantar bandeira e falar assim ‘eu represento’, é um fardo muito pesado. Cada um tem seu jeito de pensar, cada um tem seu modo de agir. Eu não posso bater no peito e carregar uma bandeira que não me cabe. Estamos sujeito a erro todo tempo.”