A Fazenda 12: xixi em local indevido; veja peões que infringiram a regra

Após a bebedeira da festa ‘Likes’, Lidi Lisboa não conseguiu se controlar e fez xixi no chão do quarto da sede de A Fazenda 12, os peões foram punidos. Relembre outros participantes do reality show rural que fizeram o mesmo.

Lidi Lisboa causou no fim de semana de A Fazenda 12. A peoa foi acusada de assédio depois de tocar nas partes íntimas de Lucas Maciel, foi o motivo da briga entre o ex-Pânico e Jojo Todynho, e causou uma punição por fazer xixi no chão do quarto.

Lidi fez xixi no quarto de A Fazenda 12

Alterada por causa das bebidas, a atriz não se controlou, apenas levantou da cama, fez xixi e então voltou a deitar. Os peões foram punidos: 24 horas sem água na sede de A Fazenda 12.

Lidi não foi a única a cometer esse tipo de infração em A Fazenda 12. Após a primeira festa da temporada, Lucas Maciel fez xixi no ralo e não no banheiro. Imediatamente, antes mesmo de o peão terminar, a produção soou a sirene que alerta que uma infração foi cometida.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Porém se engana quem pensa que momentos parecidos não aconteceram em outras edições. Confira alguns participantes que fizeram o mesmo:

a lidi fez xixi do lado da cama mds pic.twitter.com/ajzvaQfJxr — adri (@drisurtadx) October 17, 2020

Participantes que já fizeram xixi em locais indevidos

Na edição de 2019, Jhenyfer Dulz, mais conhecida como Bifão, fez xixi atrás de um sofá durante uma festa. A casa foi punida e o momento gerou uma briga entre a peoa e Tati Dias, seu desafeto na casa, que viu a participante agachando e fazendo xixi.

Em uma madrugada de A Fazenda 10, Cátia Paganote levantou e fez xixi em uma gaveta, bem parecido com Lidi em A Fazenda 12. A ex-paquita se assustou com a sirene, levantou rapidamente, colocou o pijama no lugar e voltou para a cama.

Cátia fez xixi dentro da gaveta levou punição 😂😂😂😂😂😂

Dinei Fazendo escola na a fazenda 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #AFazenda10 pic.twitter.com/oXMtN5QXQj — Mel Renault 👑 ☀️ (@Estrelinha_aa) November 10, 2018

Dinei participou de A Fazenda 9 e A Fazenda 4. Nas duas aparições no reality show rural, o ex-jogador fez xixi em locais que não deveria. Durante a quarta edição do programa, Dinei fez xixi no canto do quarto e pouco depois nas roupas de Joana Machado. Na nona temporada, o peão voltou a urinar no canto do quarto.

Dinei aproveitou bastante a festa e não deixou ninguém dormir na sede. #AFazenda pic.twitter.com/dCuZaPGA7W — A Fazenda (@afazendarecord) October 8, 2017

Em A Fazenda 9, Dinei não foi o único a fazer xixi em um local que não deveria, Marcos Harters urinou em um balde da baia.

Aos @ que torcem pro Marcos e criticam a Flávia por ela ter feito xixi na baia… lhes apresento esse lindo vídeo! #AFazenda pic.twitter.com/fdon68HF0L — Carla alexsandra (@Caahalexsandra) October 23, 2017

Até agora, a nona edição do reality teve mais punições por xixi do que A Fazenda 12, três no total. Flávia Vianna também infringiu a regra e fez xixi na baia.

Mara Maravilha foi punida durante A Fazenda 8 quando fez xixi na área externa.

https://twitter.com/itsmiIlieart/status/1192295246413123584