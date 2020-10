A Fazenda 12: Xuxa dá bronca em fãs de Mirella após carro de som

Na tarde desta terça-feira (27) a apresentadora Xuxa Meneghel se posicionou após um carro de som ter ‘invadido’ os arredores da sede do reality A Fazenda 12. para mandar uma mensagem para MC Mirella. Através da rede social do Instagram Stories, ela deixou uma mensagem criticando a atitude dos responsáveis pelo ocorrido. Vem ver.

A Fazenda 12: Xuxa critica envio de carro de som para peões

Antenada com o que acontece no reality da Record TV, Xuxa não deixou barato e criticou a atitude de fãs ao enviarem carro de som para os participantes, que estão em confinamento rural. Contudo, a apresentadora revelou sua opinião à respeito do ocorrido da tarde de hoje. Através da rede social, ela publicou:

“Acho q o participante ( que é amado pelo seu fã clube) deveria tomar uma punição, assim os fãs não pensariam em se meter ou atrapalhar, imagina se vira moda? Drone, carro de som, mensagem escrita em aviãozinho… tudo será permitido, mas… se o artista for punido ( mesmo não tendo culpa nem ninguém pode interferir lá dentro. Por mais que eu respeite toda forma de demonstração de amor …( MINHA OPINIÃO) e mais uma vez desculpa aos fãs mas acho que não ajudou, e sim vai atrapalhar mais a Mirella, se querem demonstrar carinho pela Mi, proteja sua família, acho que ela ia gostar muito mais.”

A Fazenda 12: Fãs de Mirella enviam carro de som

Na manhã desta terça-feira (27), dia de formação de mais uma roça no reality A Fazenda 12, os peões foram surpreendidos com um carro de som. Mariano foi o primeiro que percebeu, já que estava próximo a porta da sede. Contudo, eles correram para ouvir a mensagem. “Mandaram um carro de som”, contou Juliano para os participante que estavam mais afastados.

Todos pediram silêncio e se aproximaram mais da porta da sala de A Fazenda 12. Após alguns segundos, já com o ouvido encostado na porta, disparou Tays: “Se afaste do Biel e Juliano”. Todos ficaram em choque com a informação do carro de som. “Estamos com você”, ouviu Juliano após a imagem da câmera do Playplus trocar de lugar.

Logo após o ocorrido, o áudio enviado para a sede foi divulgado pelo colunista Leo Dias.

O áudio enviado para a sede de A Fazenda era esse! O pedido era para que Mirella se afastasse de Biel e Juliano. O áudio foi enviado pela Sterellas! #AFazenda #AFazenda12pic.twitter.com/rwxO6xFNTj — LeoDias (@euleodias) October 27, 2020

Quem enviou o carro de som?

Segundo o jornalista Leo Dias, o valor investido no aluguel do veículo foi de R$ 1 mil. O jornalista disse que conversou com uma fã que fez parte da ação com o carro de som para a peoa de A Fazenda 12. A jovem não quis ser identificada, mas contou que o ato foi realizado em parceria com a torcida de Stéfani Bays, que ajudou a arrecadar os R$ 1 mil. Durante a entrevista, a jovem também contou: “a gente tentou helicóptero, mas não deu certo”.

Ainda segundo o colunista, outros participantes de A Fazenda 12 poderão receber “visitas” de carros de som em breve. O jornalista disse que os fãs de Raissa se juntaram para alertar a modelo sobre Lucas Maciel e que a torcida de Mariano e Jakelyne Oliveira também arrecadou dinheiro para enviar um carro de som ao casal.

Já enviaram carro de som antes?

Essa não é a primeira vez que fãs de participantes de A Fazenda 12 conseguiram levar mensagens aos confinados. Após a briga entre Lidi Lisboa e Luiza Ambiel, por conta da música “É tarde demais” do Raça Negra, a atriz escutou a música tocando nos arredores do confinamento.

No meio do mês de outubro, fãs da MC tentaram alertar a peoa sobre sua proximidade com Biel e Luiza. Um carro de som transmitia a mensagem para a participante de A Fazenda 12, mas foi impedido de se aproximar mais do local em que é gravado o reality show, pois foi parado por uma equipe de segurança.

No ano passado, fãs de Lucas Viana, vencedor da edição, também enviaram um carro de som para avisar o peão.

Texto com contribuição de Sara Alves.