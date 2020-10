A Fazenda 12: Xuxa vai para o reality participar da festa; saiba tudo

O Dia das Crianças, tradicionalmente comemorado no Brasil dia 12 de outubro, terá um gostinho de quero mais para os peões de A Fazenda 12. Isso porque, Xuxa Meneghel marcará presença no reality e fará interação com os peões nesta sexta-feira (9). Mas calma; tudo será feito seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Com o tema TBT – Universo Kids, a festa será marcada com dinâmicas e músicas infantis, especialmente as da carreira de Xuxa. No entanto, ‘beijinho, beijinho’ está expressamente proibido, mas no fim da noite o ‘tchau, tchau’ é certo. A rainha do baixinho não entrará na sede do confinamento A Fazenda 12. Só para ilustrar, ela fará toda interação com os pões por meio do telão normalmente usado por Marcos Mion.

A apresentadora estará presente no estúdio de A Fazenda 12, de onde Mion comanda a atração e se comunica com os participantes em edições ao vivo. O público poderá acompanhar a festa TBT – Universo Kids no Playplus, plataforma de streaming da Record TV. A íntegra do evento será exibida na edição deste sábado (10).

Fantasias

Por volta das 19 horas de hoje, os peões receberão fantasias coloridas voltadas para o tema da festa de A Fazenda 12. A decoração do show também será uma atração à parte. Isso porque, contará com luzes e objetos coloridos relacionados ao universo das crianças.

Assim como acontece nos eventos de toda semana em A Fazenda 12, os participantes não poderão escolher as roupas. Uma figurinista contratada pela Record terá a função de escolher os looks de cada um relacionado a personalidade e gosto individual.

O que rolou no episódio anterior à festa de A Fazenda 12?

Lucas Strabko, o Cartolouco, foi o quarto eliminado de A Fazenda 12 com 24,90% dos votos na noite desta quinta-feira (8). O jornalista esportivo disputou a preferência do público contra Jojo Todynho e Biel. A intérprete de Que Tiro Foi Esse? recebeu a maioria dos votos, 44,31%. Já Biel teve 30,80%.

Mion questionou Jojo sobre em quem ela gostaria que fosse eliminado do reality show A Fazenda 12. Sem pensar duas vezes, a cantora respondeu ‘Cartolouco’ e ainda justificou. “De coração, o Cartolouco. Para mim, o que ele fez (com a Luiza) foi covardia. Falou que ama e depois massacrou ela. Caráter a gente nasce com ele e não compra na farmácia. “O caráter dele deixou muito a desejar e é uma pessoa que jamais queria dentro da minha casa”, disparou.

Cartolouco não ficou calado e certamente tentou se defender em A Fazenda 12. “Jojo, é uma pessoa muito gente boa e autêntica. Às vezes, ela pode machucar, mas é uma pessoa que eu realmente gosto. Eu sou assim. Quem conhece sabe. Não tenho nada contra a Jojo. Se assim é seu jeito de lidar com as pessoas, você tem que melhorar muito”, disse.

Na Cabine de Descompressão, após A Fazenda 12, Lucas Strabko reconheceu que errou em ter colocado Luiza Ambiel na roça, após declarar amar ela e ganhar um selinho. “Porque eu puxei a Luiza da baia para a roça. Foi a grande c*****. Não tive colhão de colocar a Mirella. A Tays, pô, a namorada do meu amigo ali. Seria uma grande sacanagem fazer isso. A Lidi tinha feito o meu bolo de aniversário e a Luiza foi. Foi errado mesmo. Eu deveria ter puxado a Lidi ou Mirella. Acho que mais a Mirella, só que eu deveria ter tido colhão”, disse.