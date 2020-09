A Fazenda 2020: 10 fatos sobre a nova edição que você precisa saber

A Fazenda 2020 estreia nesta terça-feira (8), na Record TV, com apresentação de Marcos Mion. Antes do grande dia, listamos 10 fatos sobre a nova edição.

A Fazenda 2020 estreia nesta terça-feira (8), na Record TV, com apresentação de Marcos Mion. Serão ao todo, 20 participantes que disputarão o prêmio no valor de R$1,5 milhão. Mas, antes da primeira câmera ligar, saiba 10 fatos que você precisa saber sobre a nova edição.

Essa será a décima segunda edição do reality show que promete ser fogo no feno 24 horas por dia. Mas, como o programa ainda não começou, fizemos uma lista com 10 fatos mais importantes sobre a nova edição. Mas, antes de mais nada, essa nova temporada chega com uma sede toda reformada, prontinha para receber os novos peões. O jornal DCI já teve acesso às imagens e já divulgou aqui anteriormente. Ou seja, essa temporada chega com uma sede novinha em folha, toda modificada para receber os novos moradores. Mas, para isso, a Record tomou algumas medidas, que vamos revelar logo mais abaixo.

Confira 10 fatos sobre A Fazenda 12

1. Pré-confinamento e testes médicos

Os 20 participantes que disputarão o prêmio no valor de R$ 1,5 milhão, tiveram que ficar em pré-confinamento por 15 dias para assim, poder entrar na casa. Além disso, todos os confirmados tiveram que fazer o teste da Covid-19 para certificar de não haver nenhuma contaminação aos outros peões.

2. Ex-peões irão participar da nova edição

Para essa nova edição de A Fazenda, a Record TV anunciou que planeja participações especiais na atração. Os ex-peões Gretchen, Lucas Viana, Nadja Pessoa, Nicole Bahls e Rafael Ilha irão fazer uma participação especial na nova edição do reality, que promete balançar a televisão brasileira.

3. Medida e segurança contra Covid-19

A sede de A Fazenda 2020, localizada em Itapecerica da Serra (SP), passou por algumas reformas para se adequar às medidas de segurança contra a Covid-19. Para isso, a Record disponibilizou tótens com álcool em gel espalhados por todo o ambiente interno e externo da casa. Além das diversas medidas de segurança, está o uso constante de máscaras pela equipe de produção. Elas, inclusive, serão trocadas por horário e terão cores para indicar qual deve ser usada naquele momento, evitando que sejam mantidas mais tempo que o indicado.

Apenas o caseiro entrará no local, para cuidar dos animais. Bem como, a presença de um infectologista e um médico para o caso de um participante ou alguém da produção contrair o coronavírus, de forma a garantir a segurança de todos os participantes e equipe.

4. Eliminação por telões

De acordo com as medidas de segurança tomadas pela Record, pela primeira vez, o apresentador Marcos Mion não terá contato com os peões. Por conta do coronavírus, as eliminações serão feitas apenas por telões. Ou seja, o apresentador não poderá chegar perto do eliminado para fazer aquele bate-papo após a eliminação, como era de costume em outras temporadas.

5. Mais câmeras e fim de de fichas

Assim como os números de cinegrafistas foram reduzido devido a Covid-19, a produção aumentou as câmeras, que passarão a ser controladas remotamente para ‘A Fazenda 2020′. Contudo são mais de 50 câmeras registrando o dia-a-dia dos participantes do reality comandado pelo apresentador Marcos Mion.

Além disso, as fichas de papel não farão parte deste edição, para evitar qualquer tipo de contágio. Mas, por outro lado, qualquer informação será feito em telões.

6. Carioca no reality

Em tempo, Márcio Lucio, ou Carioca, também estará em A Fazenda 2020. No entanto, ele não será um dos participantes do programa. O famoso terá um quadro de humor com o nome ‘Sofazenda”, em que comentará momentos marcantes do confinamento.

Conforme o jornal DCI adiantou anteriormente, o quadro de Carioca se passará em uma sala de estar. Ele sempre estará sentado em um sofá durante suas aparições.

7. TikTok

Para esta nova temporada, a Record chega com atrativo a mais para os telespectadores. Sucesso absoluto entre os jovens, a emissora divulgou uma parceria com a rede social do TikTok.

Mas o que isso significa?

De acordo com a emissora, a plataforma vai ajudar a estimular a interação entre os novos participantes e os telespectadores, ou seja, garantindo um conteúdo inédito e divertido.

Nesse meio tempo, os peões poderão criar desafios de danças com o público, fazer dublagens e muito mais. O TikTok é uma rede social de vídeos curtos para celulares, com teor de entretenimento. Essa parceria proporcionará maior diversão no tempo livre dos peões. Em outras palavras, trará ao ainda mais destaque ao reality.

8. Fim dos famosos Grupos

Assim como todo ano acontece os famosos grupinhos dentro da casa, para este ano a Record adotou algo totalmente diferente. Nesta edição, a emissora já divulgou que não terá grupos entre os participantes. Com isso, essa será a primeira vez que uma edição que não terá o famoso voto ‘combinado’. Essa medida, também marca como teste, uma vez que essa será uma novidade.

9. Saiba quais pré-confinados voltaram para casa

A Fazenda mal começou e já tem participante eliminado. Mas calma, estamos falando sobre os pré-confinados que estavam como reservas. Dentre os 24 artistas em confinamento, 4 deles foram voltaram para a casa. No último domingo (6), os pré- confinados de A Fazenda 2020 saíram de seus quartos depois de 15 dias em confinamento para, finalmente, irem para sua estadia final: a fazenda. No entanto, quatro deles tiveram o destino diferente.

São eles: Faby Monarca, Marina Ferrari, Anderson Felício e Rafael Licks. Esses participantes infelizmente não entraram ainda em A Fazenda.

10. Lista com os possíveis participantes de A Fazenda 12

Assim, como todo ano, a emissora tem por tradição não divulgar a lista completa de participantes antes da grande estreia, para transformar a curiosidade do público em pontos de audiência no primeiro episódio. No entanto, alguns nomes já foram mais que cotados para o game.

São eles: MC Mirella, Jojo Todynho, Biel, Mariano (dupla com Munhoz), Tays Reis, Krawk, Juliano Ceglia, Lidi Lisboa, Lipe Ribeiro, ex-De Férias, Lucas Selfie, ex-pânico, Miss Bumbum Raissa Barbosa, Stefani Bays, ex-De Férias, Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira – provável surpresa, Sérgio Loroza, ator – provável surpresa, Anderson Felício, ex de Munik Nunes, Cristiane Maravilha, Tony Albuquerque, bailarino, Cartolouco, Jakelyne Oliveira, ex-miss Brasil, Carol Narizinho e Jéssica Brankka