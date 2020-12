A Fazenda 2020: 3 vezes em que Biel fez a produção de trouxa

Biel já encarou quatro roças e movimentou A Fazenda 2020 com suas jogadas. Mas, além disso, o peão fez a produção do reality show de trouxa algumas vezes. Em uma ocasião, por exemplo, a roça teve que sofrer alterações por causa de um deslize do intérprete de Química.

Poder da chama vermelha cancelado em A Fazenda 2020

Na formação de roça em 27 de outubro, Biel quebrou uma das principais regras de A Fazenda 2020 ao contar o conteúdo do poder da chama vermelha para Victória Villarim. Antes de toda formação, Marcos Mion costuma deixar claro que é expressamente proibido revelar o que tem escrito nos envelopes.

Devido ao deslize do cantor, a produção teve que analisar as imagens e constatar que o famoso realmente infringiu uma das regras do programa. Com isso, no dia seguinte, Mion informou aos peões sobre a falta de Biel e anunciou uma troca na roça. Ou seja, Raissa Barbosa, que estava na berlinda, saiu e Tays Reis retornou. Durante a formação da roça, o poder de Victoria colocou Raissa na roça e salvou Tays.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja o trecho inédito que mostra o momento em que Biel passa informações sobre o Poder da Chama Vermelha para Victória, o que resultou na anulação de seus efeitos. 🔥 #ProvaDoFazendeiro 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/c7uEgR4q0G — A Fazenda (@afazendarecord) October 29, 2020

Biel no closet

Após a festa ‘Share’ no sábado (05), a produção pediu para que Biel fosse até o closet para trocar o microfone que estava danificado. Após alguns minutos no cômodo, o funkeiro saiu aos berros atacando a produção de A Fazenda 2020.

“Oh, cara***. Vai querer meter o louco pra cima de ‘nóis’. Meu ovo”. Tays, que também estava com o cantor no closet, aconselhou ele a ficar mais calmo. “Você não fala isso!”, pediu Tays Reis. “Oxi, respeita ‘nóis'”, gritou Biel mais uma vez.

Durante a tarde, a produção de A Fazenda 2020 reuniu os peões na sala de estar para explicar o ocorrido. “Atenção! Ontem, enquanto Tays e Biel estavam no closet, por ordem do diretor de imagens, o operador de câmera se deslocou para o espelho de câmera do closet. ‘Para de acelerar a câmera, caralho’. Essa foi uma conversa interna, sem relação nenhuma com Biel ou qualquer outro participante de A Fazenda”, disse a Record. O cinegrafista foi afastado.

Aparentemente essa não é a história completa mas aqui está o esclarecimento da produção sobre o acontecido dessa madrugada. Mandem boas energias para o Biel! pic.twitter.com/YCcqpCJgaY — F Ê N I X 33,52%🦅 (@Biel) December 5, 2020

Biel fala com a câmera

No último dia (04), Biel quebrou uma das regras do programa ao falar com uma das câmeras instaladas na sede de A Fazenda 2020. Poucos antes de dormirem, o cantor, Lipe Ribeiro e Tays interagiram na área externa. Quando o ex-De Férias com o Ex falou com a câmera.

“Boa noite, família. Beijo Yá, te amo!”, disse o empre´sario. Biel então, fez o mesmo. “Pai e mãe, pra vocês hoje, hein. Valeu, muito obrigado”.

Na ocasião, Tays repreendeu o affair e o colega de confinamento. “Gente, vocês sabem que não pode e fazem, né?”, disse a intérprete de Metralhadora.

Em reality shows de confinamento, é proibidos os participantes falarem diretamente para a câmera.