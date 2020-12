A Fazenda 2020: 4 razões para Mateus Carrieri ser eliminado já

Neste sábado (12) acontece a 14º eliminação em A Fazenda 2020. Os roceiros são Jojo, Mateus e Lidi. Mas, apenas dois continuam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Dito isso, veja alguns motivos que podem explicar uma possível eliminação de Mateus Carrieri no jogo. Afinal, durante essa semanas, ele tem mostrado algumas atitudes que podem ser vistas como negativas entre o público.

Logo nos primeiros dias de programa, o público abraçou o ator e fez tanto, que ele foi o maior recordista de votos em sua primeira roça. Parte do público se sensibilizou pelo discurso simples de Mateus, justamente falando sobre não ter uma grande equipe, ou até mesmo, milhões de seguidores nas redes sociais. Outro grande fator para o peão ter continuado no jogo, foi a amizade com a funkeira Jojo Todynho. O “velhinho da Jojo”, como dizem os telespectadores, conseguiu agradar até os fãs da intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’. Mas, será que essa amizade está sendo real, ou foi só uma estratégia para o peão se manter na disputa.

1 – Mateus e amizade com Biel em A Fazenda 2020

A aproximação de Mateus com o cantor Biel se formou após a eliminação do jornalista Juliano Ceglia. Os dois tinham em comum a amizade com o já eliminado, e após sua saída, Biel e Mateus começaram a falar mais sobre o jogo, estratégias e daí, uma aproximação. Mas, isso pode ter sido visto como negativo entre o público e principalmente, os fãs de Jojo Todynho. Afinal, a rivalidade entre Jojo e Biel já começou logo nos primeiros dias de confinamento.

2 – Mateus não colocou Jojo em sua final de A Fazenda 2020

Na tarde deste sábado (12), na sede do reality A Fazenda 2020, Mateus revelou o seu trio pata a grande final do programa. Enquanto preparavam o almoço, o ator Mateus Carrieri disse para Biel e Tays Reis: “Finalzinha podia ser aqui, né? Ia ficar feliz”. “Nós três?”, disparou a ex-Vingadora enquanto não parava de rir. “Sim, ia ser bom! Vai saber o que nos reserva”, respondeu o ator, com um sorriso no rosto.

Na web, muitos fãs não criticaram a fala do ator. E apontaram que ele passou da hora de ser eliminado do programa

Pra quem é Team Jojo e tá dividindo voto com o Mateus tá aqui um incentivo para VOTAREM SÓ NA JORDANA. O Mateus se aproximou dela só por interesse, mas agora tá mostrando sua face e torcendo para uma final com Biel e Tays, OUT JOJO #ForaMateus pic.twitter.com/prDuRBY4Fc — O 🎪 da Teté (@Tetewinnerx) December 12, 2020

3 – O reclamão da baia

Um dos momentos mais temidos dos peões, além da roça, é saber quem puxou quem para a baia. Esse tormento já acabou, mas, ficou muito confinado querendo sair só pra não poder ir para baia. Como foi o caso de Mateus Carrieri. O ator detestava tanto o recinto dos animais, que até fez um hit falando que odeia a baia.

4 – Jojo foi pra roça no lugar de Mateus

Na décima terceira roça de A Fazenda 2020, o cantor Biel tinha em mãos os poderes da chama verde e com isso, uma grande decisão a tomar. Ele tinha duas opções: A primeira era escolher ficar com o prêmio de R$ 20 mil reais. E a outra, era abrir mão do prêmio e ter a possibilidade de trocar um roceiro por outro peão. Sendo assim, o cantor resolveu trocar Mateus (que estava no banquinho da roça), por Jojo Todynho – sua rival declarada no jogo.

Claro, que a atitude não partiu de Mateus. Mas, logo depois do programa ao vivo de A Fazenda 2020, o ator perguntou para a funkeira, se ela teria ficado chateada. No mesmo instante, Jojo assegurou que não.

Mesmo já passando os 4 motivos, a web também movimenta a tag ‘Fora Mateus’. Veja as reações.

